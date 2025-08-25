6 Laptop Terbaik untuk Gaming, Harga di Bawah Rp6 Jutaan

Berikut Laptop Terbaik untuk Gaming(freepik)

LAPTOP gaming adalah jenis laptop yang dirancang khusus untuk memainkan game, terutama game berat yang membutuhkan performa tinggi.

Laptop ini memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan laptop biasa, baik dari segi prosesor, kartu grafis, RAM, hingga sistem pendinginannya.

Berikut 6 Laptop Terbaik untuk Gaming

1. Tecno MegaBook T1 R5

Prosesor: AMD Ryzen 5 5625U

Grafis: Panel IPS FHD 100 persen sRGB

Cocok untuk gaming ringan seperti esports

2. ASUS VivoBook GO 14

Prosesor: AMD Ryzen 3 7320U / Ryzen 5 7520U

GPU: AMD Radeon 610M

Pilihan murah dan solid untuk kebutuhan gaming ringan

3. Axioo Hype 7

Prosesor: Ryzen 7 5700U

GPU: AMD Radeon RX Vega 8

RAM: 8 GB, Storage: 512 GB SSD, keyboard backlit, engsel 180 derajat

Performa terbaik di segmen harga ini, cukup untuk game lebih berat

4. Lenovo V15 G3

Prosesor: Intel Core i3-1215U + Intel UHD Graphics

RAM: 8 GB DDR4, Storage: 512 GB SSD plus slot HDD kosong untuk upgrade

Opsi affordable dengan potensi upgrade storage

5. Acer Aspire 5 Slim

Prosesor: Ryzen 5 5500U

GPU: Radeon RX Vega 3

Cocok untuk gaming ringan dan multimedia, layar besar 15,3 inchi.

6. HP 245 G8

Prosesor: Ryzen 3 5300U

GPU: Radeon Graphics

Cocok untuk multitugas dan gaming ringan, RAM bisa ditingkatkan.

Laptop gaming adalah laptop berperforma tinggi yang dirancang untuk menjalankan game berat dengan grafis dan performa optimal. (Z-4)