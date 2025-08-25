Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Reynaldi Andrian Pamungkas
25/8/2025 18:00
6 Laptop Terbaik untuk Gaming, Harga di Bawah Rp6 Jutaan
Berikut Laptop Terbaik untuk Gaming(freepik)

LAPTOP gaming adalah jenis laptop yang dirancang khusus untuk memainkan game, terutama game berat yang membutuhkan performa tinggi.

Laptop ini memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan laptop biasa, baik dari segi prosesor, kartu grafis, RAM, hingga sistem pendinginannya.

Berikut 6 Laptop Terbaik untuk Gaming

1. Tecno MegaBook T1 R5

Baca juga : 6 Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

  • Prosesor: AMD Ryzen 5 5625U
  • Grafis: Panel IPS FHD 100 persen sRGB
  • Cocok untuk gaming ringan seperti esports

2. ASUS VivoBook GO 14

  • Prosesor: AMD Ryzen 3 7320U / Ryzen 5 7520U
  • GPU: AMD Radeon 610M
  • Pilihan murah dan solid untuk kebutuhan gaming ringan

3. Axioo Hype 7

  • Prosesor: Ryzen 7 5700U
  • GPU: AMD Radeon RX Vega 8
  • RAM: 8 GB, Storage: 512 GB SSD, keyboard backlit, engsel 180 derajat
  • Performa terbaik di segmen harga ini, cukup untuk game lebih berat

4. Lenovo V15 G3

Baca juga : Acer Luncurkan Laptop Gaming Terbaru, Nitro V15 RTX 5050

  • Prosesor: Intel Core i3-1215U + Intel UHD Graphics
  • RAM: 8 GB DDR4, Storage: 512 GB SSD plus slot HDD kosong untuk upgrade
  • Opsi affordable dengan potensi upgrade storage

5. Acer Aspire 5 Slim

  • Prosesor: Ryzen 5 5500U
  • GPU: Radeon RX Vega 3
  • Cocok untuk gaming ringan dan multimedia, layar besar 15,3 inchi.

6. HP 245 G8

  • Prosesor: Ryzen 3 5300U
  • GPU: Radeon Graphics
  • Cocok untuk multitugas dan gaming ringan, RAM bisa ditingkatkan.

Laptop gaming adalah laptop berperforma tinggi yang dirancang untuk menjalankan game berat dengan grafis dan performa optimal. (Z-4)



Editor : Reynaldi
