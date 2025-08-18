6 Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Berikut Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan(Freepik)

LAPTOP gaming adalah jenis laptop yang dirancang khusus untuk memainkan video game dengan performa tinggi.

Dibandingkan laptop biasa, laptop gaming punya spesifikasi hardware lebih kuat, terutama di sektor prosesor, kartu grafis, RAM, dan sistem pendingin.

Berikut 6 Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan

1. ASUS Vivobook 14

Harga: Mulai sekitar Rp6.999.000

Spesifikasi: AMD Ryzen 7 6800H, grafis terintegrasi Radeon 680M

Performa: Lancar untuk game ringan hingga menengah seperti Genshin Impact, GTA V, dan Valorant di pengaturan grafis medium.

2. Axioo Hype 5 AMD X6

Harga: Sekitar Rp7.199.000

Spesifikasi: AMD Ryzen 5-6600H, Radeon 660M

Performa: cocok untuk game seperti Valorant, Dota 2, dan The Sims 4.

3. Advan Pixwar

Harga: Sekitar Rp7.600.000

Spesifikasi: AMD Ryzen 7 6800H dengan sistem pendingin ganda

Keunggulan: Performa solid, bahkan untuk game berat dengan suhu stabil.

4. HP 14S-FQ1135AU

Harga: Sekitar Rp7.799.000

Spesifikasi: AMD Ryzen 5 7530U 6-core, 12-thread, Radeon Graphics terintegrasi

Performa: Stabil untuk gaming & aktivitas sehari-hari.

5. Lenovo IdeaPad Slim 3

Harga: Sekitar Rp7.849.000

Spesifikasi: Ryzen 5 7530U 6-core, 12-thread, turbo up to 4,5 GHz, Radeon Graphics terintegrasi

Keunggulan: Kombinasi efisiensi energi dan performa gaming yang seimbang.

6. Lenovo IdeaPad L340 Gaming

Harga: Sekitar Rp7-8 jutaan

Spesifikasi: Intel Core i5-9300H, RAM 8 GB, SSD 256 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB

Keunggulan: GPU diskrit memberikan performa gaming yang lebih kuat dibandingkan grafis terintegrasi.

Laptop gaming adalah laptop performa tinggi yang tidak hanya untuk bermain game, tapi juga cocok untuk kebutuhan komputasi berat. (Z-4)