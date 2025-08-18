Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

6 Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/8/2025 18:00
6 Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan, Berikut Spesifikasinya
Berikut Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan(Freepik)

LAPTOP gaming adalah jenis laptop yang dirancang khusus untuk memainkan video game dengan performa tinggi.

Dibandingkan laptop biasa, laptop gaming punya spesifikasi hardware lebih kuat, terutama di sektor prosesor, kartu grafis, RAM, dan sistem pendingin.

Berikut 6 Laptop Gaming Harga Rp7 Jutaan

1. ASUS Vivobook 14

  • Harga: Mulai sekitar Rp6.999.000
  • Spesifikasi: AMD Ryzen 7 6800H, grafis terintegrasi Radeon 680M
  • Performa: Lancar untuk game ringan hingga menengah seperti Genshin Impact, GTA V, dan Valorant di pengaturan grafis medium.

2. Axioo Hype 5 AMD X6

  • Harga: Sekitar Rp7.199.000
  • Spesifikasi: AMD Ryzen 5-6600H, Radeon 660M
  • Performa: cocok untuk game seperti Valorant, Dota 2, dan The Sims 4.

3. Advan Pixwar

  • Harga: Sekitar Rp7.600.000
  • Spesifikasi: AMD Ryzen 7 6800H dengan sistem pendingin ganda
  • Keunggulan: Performa solid, bahkan untuk game berat dengan suhu stabil.

4. HP 14S-FQ1135AU

  • Harga: Sekitar Rp7.799.000
  • Spesifikasi: AMD Ryzen 5 7530U 6-core, 12-thread, Radeon Graphics terintegrasi
  • Performa: Stabil untuk gaming & aktivitas sehari-hari.

5. Lenovo IdeaPad Slim 3

  • Harga: Sekitar Rp7.849.000
  • Spesifikasi: Ryzen 5 7530U 6-core, 12-thread, turbo up to 4,5 GHz, Radeon Graphics terintegrasi
  • Keunggulan: Kombinasi efisiensi energi dan performa gaming yang seimbang.

6. Lenovo IdeaPad L340 Gaming

  • Harga: Sekitar Rp7-8 jutaan
  • Spesifikasi: Intel Core i5-9300H, RAM 8 GB, SSD 256 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB
  • Keunggulan: GPU diskrit memberikan performa gaming yang lebih kuat dibandingkan grafis terintegrasi.

Laptop gaming adalah laptop performa tinggi yang tidak hanya untuk bermain game, tapi juga cocok untuk kebutuhan komputasi berat. (Z-4)



Editor : Reynaldi
