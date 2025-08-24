6 Rekomendasi Smartwatch Terbaik untuk Olahraga

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dilengkapi dengan teknologi komputasi dan dapat terhubung ke smartphone atau perangkat lain melalui Bluetooth, WiFi, atau jaringan seluler.
Tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, smartwatch juga memiliki berbagai fitur canggih, seperti notifikasi HP, pelacak kesehatan, olahraga tracking, hingga mengontrol musik.
Smartwatch adalah gabungan jam tangan dengan fungsi gadget mini, praktis untuk menunjang gaya hidup modern dan kesehatan. (Z-4)
Temukan 7 fitur smartwatch tersembunyi yang jarang digunakan tapi sangat bermanfaat. Dari pengingat lokasi hingga deteksi jatuh, ini fitur wajib tahu untuk pengguna smartwatch.
Bagi pecinta kegiatan luar ruangan seperti hiking, trail running, bersepeda, atau mendaki gunung, memiliki smartwatch dengan GPS yang akurat dan fitur tangguh adalah kebutuhan utama.
Dengan harga resmi Rp4.999.000, Amazfit Balance 2 akan dijual di Indonesia mulai 1 Juli 2025 melalui mitra distribusi resmi, baik online maupun offline.
Huawei kembali menghadirkan inovasi terbaru di lini jam tangan pintarnya dengan merilis Huawei Watch Fit 4 dan Huawei Watch Fit 4 Pro pada Mei 2025
Smartwatch biasanya terhubung ke smartphone melalui Bluetooth atau WiFi, sehingga dapat menampilkan informasi langsung di pergelangan tangan penggunanya.
