6 Rekomendasi Smartwatch Terbaik untuk Olahraga

Berikut Rekomendasi Smartwatch Terbaik untuk Olahraga(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dilengkapi dengan teknologi komputasi dan dapat terhubung ke smartphone atau perangkat lain melalui Bluetooth, WiFi, atau jaringan seluler.

Tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, smartwatch juga memiliki berbagai fitur canggih, seperti notifikasi HP, pelacak kesehatan, olahraga tracking, hingga mengontrol musik.

1. Garmin Forerunner 965

Layar AMOLED 1,4 inci, bezel titanium, tahan air hingga 5 ATM, berat sekitar 53g.

GPS multiband, peta warna bawaan, metrik pelatihan lanjutan.

Daya tahan baterai: hingga 31 jam, hingga 23 hari.

Harga: Sekitar Rp7.999.000-Rp10.599.000

2. Samsung Galaxy Watch Ultra

Layar Super AMOLED 1,5 inci, sapphire crystal, bodi titanium, tahan air 10 ATM, sertifikasi MIL-STD-810H.

Chipset Exynos W1000, RAM 2 GB, penyimpanan 32 GB, Wear OS + One UI Watch.

GPS dual-band, siren 86 dB, fitur kebugaran lengkap, baterai kuat.

Harga: Sekitar Rp6.084.599-Rp13.000.000

3. Garmin Venu 3

Layar AMOLED cerah, pelacakan kesehatan lengkap.

Baterai tahan lama: hingga 26 hari, hingga 20-26 jam, hingga 11 jam.

Harga: Sekitar Rp6.492.000

4. Apple Watch Ultra 2

Bodi titanium rugged, layar Retina Always On cerah hingga 3,000 nits, S-chip S9, tahan hujan atau dingin dan diving hingga 500 m, tahan ketinggian hingga 9,000 m.

Baterai hingga 36 jam normal, hingga 72 jam di mode hemat daya.

Harga: Sekitar Rp15.999.000

5. Garmin Fenix 8

Opsional layar AMOLED, fitur outdoor dan kebugaran lengkap, GPS multiband, tahan banting, tersedia varian solar.

Harga: Sekitar Rp17.999.000-Rp21.599.000

6. Coros Nomad

Dual-band GPS, layar MIP touchscreen 1,3 inci dengan tombol fisik, GPS offline dan peta, fitur Adventure Journal, baterai 22 hari, hingga 50 jam GPS

Ringan, cocok untuk petualangan outdoor.

Harga: Sekitar Rp6 jutaan

Smartwatch adalah gabungan jam tangan dengan fungsi gadget mini, praktis untuk menunjang gaya hidup modern dan kesehatan.