Berikut Aplikasi Paling Irit Baterai di HP Android(freepik)

APLIKASI paling irit baterai adalah aplikasi yang ringan, minim iklan, dan tidak banyak berjalan di latar belakang.

Biasanya aplikasi bawaan atau aplikasi versi Lite lebih hemat dibanding aplikasi penuh.

Berikut 5 Aplikasi Paling Irit Baterai di HP Android

1. Opera Mini Browser

Browser ringan, hemat data sekaligus hemat baterai.

Tidak membebani RAM dan jarang aktif di background.

Cocok untuk browsing cepat tanpa menguras daya.

2. Musicolet

Pemutar musik yang bisa jalan tanpa internet.

Tidak ada iklan, minim izin, dan tidak memakai banyak resource.

Jauh lebih hemat baterai dibanding Spotify atau YouTube Music.

3. Via Browser

Browser super ringan.

Sangat cepat, minim animasi, dan tidak banyak proses background.

Cocok untuk pengguna yang ingin sekadar browsing tanpa ribet.

4. Simple Mobile Tools

Kumpulan aplikasi open source yang ringan dan bebas iklan.

Alternatif hemat daya untuk aplikasi bawaan atau aplikasi besar dari vendor.

Misalnya Simple Gallery jauh lebih hemat dibanding Google Photos.

5. Telegram X

Versi lebih ringan dan cepat dari Telegram biasa.

Mengonsumsi lebih sedikit baterai dibanding WhatsApp atau Facebook Messenger.

Bisa diatur agar lebih hemat data dan daya dengan mode “low power”.

Aplikasi paling irit baterai itu Opera Mini atau Via Browser, karena ukurannya kecil, hemat data, dan hampir tidak memakai resource di latar belakang. (Z-4)