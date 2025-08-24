5 Aplikasi Paling Irit Baterai di HP Android

APLIKASI paling irit baterai adalah aplikasi yang ringan, minim iklan, dan tidak banyak berjalan di latar belakang.
Biasanya aplikasi bawaan atau aplikasi versi Lite lebih hemat dibanding aplikasi penuh.
1. Opera Mini Browser
- Browser ringan, hemat data sekaligus hemat baterai.
- Tidak membebani RAM dan jarang aktif di background.
- Cocok untuk browsing cepat tanpa menguras daya.
2. Musicolet
- Pemutar musik yang bisa jalan tanpa internet.
- Tidak ada iklan, minim izin, dan tidak memakai banyak resource.
- Jauh lebih hemat baterai dibanding Spotify atau YouTube Music.
3. Via Browser
- Browser super ringan.
- Sangat cepat, minim animasi, dan tidak banyak proses background.
- Cocok untuk pengguna yang ingin sekadar browsing tanpa ribet.
4. Simple Mobile Tools
- Kumpulan aplikasi open source yang ringan dan bebas iklan.
- Alternatif hemat daya untuk aplikasi bawaan atau aplikasi besar dari vendor.
- Misalnya Simple Gallery jauh lebih hemat dibanding Google Photos.
5. Telegram X
- Versi lebih ringan dan cepat dari Telegram biasa.
- Mengonsumsi lebih sedikit baterai dibanding WhatsApp atau Facebook Messenger.
- Bisa diatur agar lebih hemat data dan daya dengan mode “low power”.
Aplikasi paling irit baterai itu Opera Mini atau Via Browser, karena ukurannya kecil, hemat data, dan hampir tidak memakai resource di latar belakang. (Z-4)