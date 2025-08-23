Cara Serta Manfaat Menggunakan AI di Microsoft Excel

Ilustrasi(Freepik)

MICROSOFT resmi menghadirkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk aplikasi Excel, sebuah aplikasi berbasi lembar kerja yang diperuntukan untuk pengelolaan angka.

AI di Excel menggunakan Microsoft 365 Copilot untuk membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan mempercepat tugas spreadsheet tertentu, seperti menambahkan kolom dan rumus, memformat tabel, dan memberikan wawasan tentang data pengguna.

Ada beragam fitur yang ditawarkan AI pada Excel, mulai dari pembersihan data secara otomatis, pembuatan rumus secara otomatis, memberikan saran metode yang cocok digunakan pengguna, hingga AI juga dapat menyertakan ringkasan, visualisasi, dan wawasan utama berdasarkan data pengguna. Serta beragam fitur lainnya.

Lantas seperti apa cara menggunakan teknologi AI pada Microsoft Excel, berikut panduannya :

Buka spreadsheet Excel yang ada dan disimpan di OneDrive atau SharePoint.

Dari tab Beranda, pilih ikon Copilot untuk membuka panel obrolan. Jika tidak melihat ikon tersebut, Anda harus mendaftar ke Microsoft 365 Copilot terlebih dahulu.

Pilih salah satu saran perintah atau ketik perintah Anda sendiri.

Jika Anda bingung tentang apa yang harus ditanyakan, pilih ikon Tampilkan Perintah dari kotak obrolan untuk menjelajahi beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan Copilot di Excel.

Dengan menggunakan Copilot pada Excel, kini pengguna tidak perlu lagi repot-repot menghafal seluruh rumus pada aplikasi ini yang tentunya memberikan sejumlah manfaat bisa dirasakan pengguna. Termasuk di antaranya :

1. Peningkatan efisiensi

Otomatiskan tugas yang biasanya memakan banyak waktu guna meningkatkan efisiensi saat Anda bekerja. Misalnya, AI di Excel dapat secara otomatis membersihkan data, menyarankan rumus, dan membuat laporan. Hal ini mempermudah pekerjaan karena Anda dapat menyelesaikan tugas lebih cepat serta dapat fokus pada detail yang lebih penting.

2. Peningkatan akurasi

Membuat kesalahan dalam manajemen dan analisis data yang kemudian dapat mengarah pada kesimpulan dan keputusan yang salah adalah hal yang lumrah bagi semua orang.

Bantu kurangi kesalahan ini dengan meminta Copilot di Excel menyarankan rumus dan melakukan penghitungan yang kompleks.

3. Peningkatan dalam pengambilan keputusan

Keputusan yang hebat bersumber dari data yang baik. Tingkatkan pengambilan keputusan dengan meminta wawasan ke Copilot berdasarkan data Anda. AI di Excel dapat mengidentifikasi pola, tren, dan informasi penting yang mungkin tidak langsung terlihat.

4. Skalabilitas

Menangani himpunan data besar bisa sangat merepotkan dan menantang, tetapi Copilot di Excel membuatnya lebih mudah dengan memproses data dalam jumlah besar secara cepat agar Anda bisa meningkatkan skala pekerjaan.

Skalabilitas ini berarti bahwa seberapa besar atau rumitnya data (misalnya, ribuan baris atau beberapa lembar kompleks), Anda dapat mengelolanya dengan lebih mudah. (Z-1)