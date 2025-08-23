Cara Serta Manfaat Menggunakan AI di Microsoft Excel

Headline
MICROSOFT resmi menghadirkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk aplikasi Excel, sebuah aplikasi berbasi lembar kerja yang diperuntukan untuk pengelolaan angka.
AI di Excel menggunakan Microsoft 365 Copilot untuk membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan mempercepat tugas spreadsheet tertentu, seperti menambahkan kolom dan rumus, memformat tabel, dan memberikan wawasan tentang data pengguna.
Ada beragam fitur yang ditawarkan AI pada Excel, mulai dari pembersihan data secara otomatis, pembuatan rumus secara otomatis, memberikan saran metode yang cocok digunakan pengguna, hingga AI juga dapat menyertakan ringkasan, visualisasi, dan wawasan utama berdasarkan data pengguna. Serta beragam fitur lainnya.
Lantas seperti apa cara menggunakan teknologi AI pada Microsoft Excel, berikut panduannya :
Jika Anda bingung tentang apa yang harus ditanyakan, pilih ikon Tampilkan Perintah dari kotak obrolan untuk menjelajahi beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan Copilot di Excel.
Dengan menggunakan Copilot pada Excel, kini pengguna tidak perlu lagi repot-repot menghafal seluruh rumus pada aplikasi ini yang tentunya memberikan sejumlah manfaat bisa dirasakan pengguna. Termasuk di antaranya :
1. Peningkatan efisiensi
Otomatiskan tugas yang biasanya memakan banyak waktu guna meningkatkan efisiensi saat Anda bekerja. Misalnya, AI di Excel dapat secara otomatis membersihkan data, menyarankan rumus, dan membuat laporan. Hal ini mempermudah pekerjaan karena Anda dapat menyelesaikan tugas lebih cepat serta dapat fokus pada detail yang lebih penting.
2. Peningkatan akurasi
Membuat kesalahan dalam manajemen dan analisis data yang kemudian dapat mengarah pada kesimpulan dan keputusan yang salah adalah hal yang lumrah bagi semua orang.
Bantu kurangi kesalahan ini dengan meminta Copilot di Excel menyarankan rumus dan melakukan penghitungan yang kompleks.
3. Peningkatan dalam pengambilan keputusan
Keputusan yang hebat bersumber dari data yang baik. Tingkatkan pengambilan keputusan dengan meminta wawasan ke Copilot berdasarkan data Anda. AI di Excel dapat mengidentifikasi pola, tren, dan informasi penting yang mungkin tidak langsung terlihat.
4. Skalabilitas
Menangani himpunan data besar bisa sangat merepotkan dan menantang, tetapi Copilot di Excel membuatnya lebih mudah dengan memproses data dalam jumlah besar secara cepat agar Anda bisa meningkatkan skala pekerjaan.
Skalabilitas ini berarti bahwa seberapa besar atau rumitnya data (misalnya, ribuan baris atau beberapa lembar kompleks), Anda dapat mengelolanya dengan lebih mudah. (Z-1)
Excel merupakan bagian dari paket Microsoft Office dan tersedia untuk Windows, macOS, serta versi mobile dan online.
Excel digunakan untuk menginput, mengolah, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik.
Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data, membuat laporan, perhitungan matematis, analisis data, hingga visualisasi grafik.
Excel digunakan secara luas untuk berbagai keperluan, mulai dari analisis data, pembuatan anggaran, laporan keuangan, hingga pembuatan grafik dan tabel.
Microsoft Excel adalah salah satu alat yang sangat berkaitan erat untuk membantu pekerjaan di berbagai bidang, mulai dari administrasi, analisis data, hingga perencanaan keuangan.
Penerapan AI telah menunjukkan potensi besar dalam mengubah cara kerja di berbagai fungsi bisnis.
