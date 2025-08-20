A- A+

TWITTER adalah sebuah platform media sosial dan layanan microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk menulis, membagikan, dan berinteraksi melalui pesan singkat yang disebut tweet.

Tweet awalnya dibatasi 140 karakter, namun sejak 2017 bertambah menjadi 280 karakter, bisa berisi teks, gambar, video, GIF, hingga tautan.

Berikut 15 Fitur Twitter yang Jarang Diketahui

1. Bookmarks

Menyimpan tweet favorit tanpa harus me like. Cocok untuk konten pribadi.

2. Twitter Lists

Mengelompokkan akun ke dalam daftar khusus, misalnya berita, hiburan, atau teman dekat.

3. Pinned Tweet

Menyematkan tweet penting di bagian atas profil agar selalu terlihat.

4. Advanced Search

Pencarian lanjutan dengan filter tanggal, akun, kata kunci, hingga bahasa.

5. Quality Filter

Menyaring notifikasi dari akun spam, bot, atau yang dianggap mengganggu.

6. Mute Words

Memblokir kata, frasa, atau hashtag tertentu agar tidak muncul di timeline.

7. Spaces

Fitur obrolan audio mirip Clubhouse, bisa untuk diskusi atau siaran langsung.

8. Topics

Mengikuti topik tertentu misalnya sepak bola, teknologi, K-Pop tanpa harus follow akun.

9. TweetDeck

Alat resmi untuk mengatur banyak akun sekaligus dan menjadwalkan tweet.

10. Analytics

Melihat statistik tweet: jumlah tayangan, klik, interaksi, hingga engagement rate.

11. Restricted Replies

Mengatur siapa yang bisa membalas tweet semua orang, hanya yang di follow, atau hanya yang ditandai.

12. Twitter Circles

Membuat lingkaran pertemanan khusus, mirip Close Friends di Instagram.

13. Drafts

Menyimpan tweet yang belum selesai ditulis agar bisa diposting nanti.

14. Sensitive Content Control

Mengatur tampilan konten sensitif agar tetap muncul atau disembunyikan.

15. Keyboard Shortcuts

Di versi desktop, ada pintasan keyboard, misalnya N untuk membuat tweet baru, L like tweet, T retweet, M DM baru, dan ? menampilkan daftar semua shortcut.

Twitter sebenarnya punya banyak fitur tersembunyi yang bisa bikin pengalaman lebih nyaman, aman, dan produktif. (Z-4)