Berikut Aplikasi Kompas Terbaik untuk iPhone(freepik)

APLIKASI kompas adalah aplikasi digital yang berfungsi menunjukkan arah mata angin menggunakan sensor magnetometer atau GPS yang ada di smartphone.

Aplikasi ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk membantu pengguna menentukan arah, sama seperti kompas analog tradisional, tetapi dalam bentuk modern di layar HP.

Berikut 7 Aplikasi Kompas Terbaik untuk iPhone

1. Apple Built-in Compass

Kompas bawaan iPhone yang praktis dan mudah digunakan. Menampilkan arah, koordinat geografis, lokasi, dan ketinggian secara langsung. Cocok untuk penggunaan sehari-hari tanpa perlu unduhan tambahan.

2. Compass

Tampil sederhana dan akurat, lengkap dengan koordinat, ketinggian, dan arah kardinal. Termasuk fitur senter dan info suhu. Versi premium menawarkan speedometer, tampilan latitude atau longitude, dan opsi suara.

3. Altimeter GPS

Ideal untuk pendaki dan petualang dengan adanya fitur kombinasi kompas, altimeter, barometer, pedometer, speedometer, dan senter. Ada fitur SOS darurat, radar, peta satelit, dan navigasi kembali ke posisi yang disimpan.

4. Compass & Altimeter

Menyajikan kompas, altimeter, info cuaca, suhu, tekanan udara, dan titik didih air. Menyimpan lokasi, menghitung kecepatan GPS, dan mendukung tema tampilan yang bisa dikustomisasi.

5. Spyglass

Menawarkan fitur Augmented Reality, rangefinder optik, navigasi waypoint, converter koordinat, inklinometer, dan sextant. Dapat menyimpan dan menavigasi ke titik tertentu dengan bantuan kamera terintegrasi.

6. Compass 55. Map & GPS Kit

Menyediakan kompas, GPS, speedometer, dan peta 3D. Mendukung berbagai format koordinat, merekam lintasan, dan menambahkan catatan foto atau audio. Integrasi dengan Siri Shortcuts dan mode latar belakang tersedia.

7. The Best Compass

Menyediakan prakiraan cuaca 7 hari dan kualitas udara. Menampilkan informasi arah, GPS, dan declination dengan desain yang estetis. Ada mode senter dan panduan navigasi alam terbuka.

Aplikasi kompas bisa menentukan arah mata angin, petunjuk perjalanan, arah kiblat, dan sangat berguna untuk aktivitas outdoor. (Z-4)