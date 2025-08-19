Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

6 Rekomendasi HP Harga Rp9 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/8/2025 18:30
6 Rekomendasi HP Harga Rp9 Jutaan, Berikut Spesifikasinya
Berikut Rekomendasi HP Harga Rp9 Jutaan(freepik)

HP mahal adalah smartphone dengan harga tinggi karena menawarkan spesifikasi premium, desain eksklusif, serta fitur canggih yang tidak dimiliki HP kelas menengah atau entry-level.

HP mahal biasanya dipilih oleh pengguna yang mengutamakan prestige, performa, kamera profesional, atau teknologi terbaru.

Berikut 6 Rekomendasi HP Harga Rp9 Jutaan

1. Xiaomi 14T Pro

  • Harga: Rp8.999.000
  • Layar AMOLED 6,67 144 Hz HDR10+
  • Chipset MediaTek Dimensity 9300+ 4 nm
  • RAM 12GB, penyimpanan 512GB
  • Kamera: 50 MP utama OIS, 50 MP telefoto, 12 MP ultrawide
  • Baterai 5000 mAh

2. Samsung Galaxy Z Flip4

  • Harga: Rp7.999.000
  • Layar utama Dynamic AMOLED 2X 6,7 120 Hz
  • Layar cover 1,9 Super AMOLED
  • Chipset Snapdragon 8+ Gen1
  • RAM 8GB, penyimpanan 512GB
  • Kamera ganda 12 MP utama + ultrawide, kamera depan 10 MP

3. Asus Zenfone 11 Ultra

  • Harga: Rp7.999.000
  • Layar LTPO AMOLED 6,78 120 Hz
  • Chipset Snapdragon 8 Gen3
  • RAM 12GB, penyimpanan 256GB
  • Kamera belakang: 50 MP + 32 MP telefoto + 13 MP ultrawide
  • Baterai 5500 mAh

4. Asus ROG Phone 8

  • Harga: Rp9.999.000
  • Layar AMOLED 6,78 165 Hz HDR10+
  • Chipset Snapdragon 8 Gen3
  • RAM 12GB, penyimpanan 256GB
  • Kamera: 50 MP + 32 MP telefoto + 13 MP ultrawide
  • Baterai 5500 mAh

5. iPhone 13

  • Harga: Rp8.750.000
  • Layar OLED Super Retina XDR 6,1
  • Chipset A15 Bionic
  • Kamera ganda 12 MP dengan Sensor shift OIS
  • Baterai tahan hingga 19 jam pemutaran video
  • Kapasitas: 128GB

6. OPPO Reno13 5G

  • Harga: Rp8.999.000
  • Layar AMOLED 6,59 120 Hz
  • Chipset MediaTek Dimensity 8350
  • RAM 12GB, penyimpanan 256GB
  • Kamera belakang 50 MP + 8 MP + 2 MP, kamera depan 50 MP
  • Baterai 5600 mAh, fast charging 80W

Harga HP di atas bisa saja sewaktu-waktu berubah, tergantung dari lokasi penjualan dan waktu pembelian. (Z-4)



Editor : Reynaldi
