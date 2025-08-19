3 Cara Install Kamera di PC, Mudah dan Cepat

Berikut Cara Install Kamera di PC(freepik)

KAMERA PC adalah perangkat keras yang digunakan pada komputer untuk menangkap gambar atau video secara langsung.

Kamera ini sering disebut juga webcam, terutama jika digunakan untuk komunikasi online.

Berikut Cara Install Kamera di PC

1. Kamera Internal Laptop

Biasanya tidak perlu instalasi tambahan karena Windows, Linux, Mac sudah otomatis mendeteksi.

Tekan Windows, S, ketik Camera, buka aplikasi Camera.

Jika tidak berfungsi, pastikan driver kamera terinstal.

Masuk ke Device Manager, Imaging devices atau Camera, cek apakah ada tanda seru. Jika ada, update drivernya.

Periksa Settings, Privacy, Camera, pastikan izin kamera untuk aplikasi aktif.

2. Kamera Eksternal Webcam USB

Hubungkan webcam ke port USB pada PC.

Tunggu Windows mendeteksi perangkat.

Cara Aktifkan webcam

Masuk ke Device Manager, Camera atau Imaging devices.

Klik kanan lalu Update driver.

Jika ada CD atau DVD bawaan, install driver dari situ, atau unduh driver resmi dari situs produsen.

Coba buka aplikasi Camera atau aplikasi lain seperti Zoom, Google Meet, OBS untuk memastikan kamera aktif.

3. Kamera HP sebagai Webcam

Install aplikasi seperti Iriun Webcam atau DroidCam di HP dan PC.

Sambungkan HP ke PC lewat USB atau WiFi.

Atur aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet untuk memakai kamera HP.

Jika kamera tidak terdeteksi, coba cek apakah USB port berfungsi, update driver kamera, restart PC setelah instalasi, dan pastikan izin kamera diaktifkan di Settings, Privacy dan Camera. (Z-4)