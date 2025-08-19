7 Cara Mudah Melihat Nomor Axis Sendiri, Cepat dan Praktis!

Ilustrasi(www.axis.co.id )

LUPA nomor Axis kamu? Jangan khawatir! Ada banyak cara mudah untuk melihat nomor Axis sendiri tanpa perlu ke konter. Dalam artikel ini, kami akan membagikan 7 cara melihat nomor Axis yang praktis dan cepat. Tingkat keterbacaan artikel ini cocok untuk pemula, jadi semua orang bisa mengikuti langkah-langkahnya. Yuk, simak caranya!

1. Cek Nomor Axis Melalui Dial USSD

Salah satu cara termudah untuk mengecek nomor Axis adalah dengan menggunakan kode USSD. Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi telepon di ponsel kamu.

Ketik *123*7# , lalu tekan panggil.

, lalu tekan panggil. Pilih opsi "Info Nomor" atau serupa (tergantung tampilan menu).

Nomor Axis kamu akan muncul di layar.

Cara ini gratis dan bisa dilakukan kapan saja. Pastikan sinyal kamu cukup kuat agar prosesnya lancar.

Tips Tambahan untuk Kode USSD

Jika kode *123*7# tidak berhasil, coba kode alternatif seperti *2# atau *808#. Kadang kode bisa berbeda tergantung wilayah atau pembaruan sistem Axis.

2. Gunakan Aplikasi AXISnet

AXISnet adalah aplikasi resmi dari Axis yang memudahkan kamu untuk cek nomor, kuota, dan lainnya. Berikut caranya:

Unduh aplikasi AXISnet di Google Play Store atau App Store.

Login menggunakan nomor Axis kamu (jika lupa, gunakan cara lain terlebih dahulu).

Pada halaman utama aplikasi, nomor Axis kamu akan terlihat di bagian atas.

Aplikasi ini juga berguna untuk cek pulsa dan beli paket data, lho!

Keunggulan Menggunakan AXISnet

Selain untuk melihat nomor Axis, aplikasi ini menawarkan promo eksklusif dan kemudahan pengelolaan akun. Pastikan kamu punya koneksi internet untuk menggunakannya.

3. Hubungi Customer Service Axis

Jika cara di atas tidak berhasil, kamu bisa menghubungi customer service Axis. Caranya:

Hubungi nomor 838 dari ponsel Axis kamu.

dari ponsel Axis kamu. Ikuti instruksi dari operator atau sistem otomatis.

Berikan informasi yang diminta, seperti nama atau data registrasi kartu.

Operator akan memberitahu nomor Axis kamu.

Catatan: Panggilan ke customer service mungkin dikenakan biaya, jadi pastikan kamu punya pulsa cukup.

4. Cek Nomor Lewat SMS

Kamu juga bisa cek nomor Axis melalui SMS. Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi pesan di ponsel kamu.

Ketik INFO lalu kirim ke 123 .

lalu kirim ke . Tunggu balasan SMS yang berisi informasi nomor Axis kamu.

Cara ini praktis dan biasanya gratis, asalkan kamu punya pulsa untuk mengirim SMS.

5. Gunakan Fitur Panggilan ke Nomor Lain

Jika kamu punya ponsel lain, coba lakukan panggilan atau kirim SMS ke nomor lain. Caranya:

Panggil nomor teman atau keluarga dari kartu Axis kamu.

Minta mereka untuk memberitahu nomor yang muncul di layar ponsel mereka.

Cara ini sangat sederhana dan efektif, terutama jika kamu sedang tidak bisa mengakses kode USSD atau aplikasi.

6. Cek di Pengaturan Ponsel

Beberapa ponsel menyimpan informasi nomor kartu di pengaturan. Caranya:

Buka menu Pengaturan di ponsel kamu.

di ponsel kamu. Pilih opsi Tentang Ponsel atau Status .

atau . Cari bagian Nomor Telepon atau Informasi SIM .

atau . Nomor Axis kamu biasanya akan terlihat di sana.

Catatan: Tidak semua ponsel menampilkan nomor di pengaturan, tergantung tipe dan merek ponsel.

7. Kunjungi Gerai Axis Terdekat

Jika semua cara di atas tidak berhasil, kunjungi gerai Axis atau XL terdekat. Bawa KTP yang digunakan untuk registrasi kartu. Petugas akan membantu mengecek nomor Axis kamu.

Cara ini cocok jika kamu ingin sekalian berkonsultasi tentang layanan Axis lainnya.

Persiapan Sebelum ke Gerai

Pastikan kamu membawa KTP asli dan data registrasi kartu untuk mempercepat proses. Gerai biasanya juga bisa membantu jika nomor kamu bermasalah.

Kesimpulan

Melihat nomor Axis sendiri ternyata sangat mudah, bukan? Dari menggunakan kode USSD, aplikasi AXISnet, hingga menghubungi customer service, semua cara di atas bisa kamu coba sesuai kebutuhan. Pastikan kamu mencatat nomor kamu setelah mendapatkannya agar tidak lupa lagi.