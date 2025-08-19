Harga Samsung S24 Terbaru 2025: Spesifikasi & Promo Menarik

Headline
INGIN tahu harga Samsung S24 terbaru di Indonesia? Samsung Galaxy S24 hadir dengan teknologi canggih dan fitur AI yang bikin hidup lebih mudah. Artikel ini akan membahas spesifikasi lengkap, harga, serta promo eksklusif yang bisa kamu dapatkan. Yuk, simak!
Samsung Galaxy S24 dirilis pada Januari 2024 dan langsung mencuri perhatian. Ponsel ini cocok untuk kamu yang suka performa cepat, kamera jernih, dan desain keren. Berikut spesifikasi utamanya:
Ponsel ini ditenagai chipset Exynos 2400 (di beberapa wilayah Snapdragon 8 Gen 3). Performanya super ngebut untuk main game, multitasking, atau streaming. Pilihan RAM 8 GB dengan memori internal 256 GB atau 512 GB cukup untuk menyimpan foto, video, dan aplikasi.
Baterai 4.000 mAh mendukung penggunaan seharian. Fitur pengisian cepat 25W bisa mengisi 50% dalam 30 menit. Ada juga pengisian nirkabel 15W dan reverse wireless 4.5W.
Samsung S24 punya fitur AI canggih, seperti:
Berikut daftar harga Samsung S24 terbaru per Agustus 2025:
Harga bisa bervariasi tergantung toko dan promo. Beberapa toko online seperti Shopee atau Tokopedia sering menawarkan diskon atau cicilan 0%.
Samsung Indonesia menawarkan promo pre-order, seperti:
Untuk info promo terbaru, cek situs resmi >Samsung Indonesia<.
Dengan harga Samsung S24 yang kompetitif, kamu dapat ponsel flagship dengan teknologi terbaru. Fitur AI, kamera canggih, dan dukungan update Android hingga 7 tahun bikin ponsel ini worth it. Cocok untuk pelajar, pekerja, atau pecinta fotografi.
Samsung Galaxy S24 menawarkan kombinasi desain premium, performa kencang, dan fitur AI inovatif. Dengan harga Samsung S24 mulai dari Rp 13.999.000, ponsel ini jadi pilihan tepat di kelasnya. Jangan lewatkan promo menarik untuk hemat lebih banyak!
