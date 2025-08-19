Harga Samsung S24 Terbaru 2025: Spesifikasi & Promo Menarik

Harga Samsung S4 terbaru.(Dok. Samsung)

INGIN tahu harga Samsung S24 terbaru di Indonesia? Samsung Galaxy S24 hadir dengan teknologi canggih dan fitur AI yang bikin hidup lebih mudah. Artikel ini akan membahas spesifikasi lengkap, harga, serta promo eksklusif yang bisa kamu dapatkan. Yuk, simak!

Spesifikasi Samsung Galaxy S24 yang Perlu Kamu Tahu

Samsung Galaxy S24 dirilis pada Januari 2024 dan langsung mencuri perhatian. Ponsel ini cocok untuk kamu yang suka performa cepat, kamera jernih, dan desain keren. Berikut spesifikasi utamanya:

Desain dan Layar

Ukuran Layar: 6,2 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X, resolusi 1080 x 2340 piksel

6,2 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X, resolusi 1080 x 2340 piksel Refresh Rate: 120 Hz, bikin scrolling mulus

120 Hz, bikin scrolling mulus Proteksi: Corning Gorilla Glass Victus 2, tahan gores dan jatuh

Corning Gorilla Glass Victus 2, tahan gores dan jatuh Berat: 167 gram, ringkas dan nyaman digenggam

167 gram, ringkas dan nyaman digenggam Ketahanan: IP68, tahan air hingga 1,5 meter selama 30 menit

Performa dan Chipset

Ponsel ini ditenagai chipset Exynos 2400 (di beberapa wilayah Snapdragon 8 Gen 3). Performanya super ngebut untuk main game, multitasking, atau streaming. Pilihan RAM 8 GB dengan memori internal 256 GB atau 512 GB cukup untuk menyimpan foto, video, dan aplikasi.

Kamera Canggih

Kamera Belakang: Triple kamera (50 MP wide, 12 MP ultrawide, 10 MP telephoto dengan 3x optical zoom)

Triple kamera (50 MP wide, 12 MP ultrawide, 10 MP telephoto dengan 3x optical zoom) Kamera Depan: 12 MP, cocok untuk selfie dan video call

12 MP, cocok untuk selfie dan video call Fitur: Rekam video 8K, HDR10+, dan stabilisasi gyro-EIS

Baterai dan Pengisian

Baterai 4.000 mAh mendukung penggunaan seharian. Fitur pengisian cepat 25W bisa mengisi 50% dalam 30 menit. Ada juga pengisian nirkabel 15W dan reverse wireless 4.5W.

Fitur AI Galaxy

Samsung S24 punya fitur AI canggih, seperti:

Live Translate: Terjemahkan percakapan secara real-time

Terjemahkan percakapan secara real-time Circle to Search: Cari informasi dengan melingkari objek di layar

Cari informasi dengan melingkari objek di layar Note Assist: Ringkas catatan otomatis

Harga Samsung S24 di Indonesia

Berikut daftar harga Samsung S24 terbaru per Agustus 2025:

Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB: Rp 13.999.000

Samsung Galaxy S24 8 GB/512 GB: Rp 15.999.000

Harga bisa bervariasi tergantung toko dan promo. Beberapa toko online seperti Shopee atau Tokopedia sering menawarkan diskon atau cicilan 0%.

Promo Menarik Samsung S24

Samsung Indonesia menawarkan promo pre-order, seperti:

Upgrade penyimpanan (misalnya, dari 256 GB ke 512 GB)

Cashback hingga Rp 2.000.000 dengan trade-in

Gratis e-SIM dan data plan 120 GB selama 1 tahun

Diskon 50% untuk Samsung Care+ (perlindungan 2 tahun)

Untuk info promo terbaru, cek situs resmi >Samsung Indonesia<.

Kenapa Pilih Samsung Galaxy S24?

Dengan harga Samsung S24 yang kompetitif, kamu dapat ponsel flagship dengan teknologi terbaru. Fitur AI, kamera canggih, dan dukungan update Android hingga 7 tahun bikin ponsel ini worth it. Cocok untuk pelajar, pekerja, atau pecinta fotografi.

Kesimpulan

Samsung Galaxy S24 menawarkan kombinasi desain premium, performa kencang, dan fitur AI inovatif. Dengan harga Samsung S24 mulai dari Rp 13.999.000, ponsel ini jadi pilihan tepat di kelasnya. Jangan lewatkan promo menarik untuk hemat lebih banyak!