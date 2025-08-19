Harga Samsung A55 5G Terbaru 2025: Spesifikasi & Penawaran Terbaik

Headline
SAMSUNG Galaxy A55 5G menjadi salah satu ponsel kelas menengah yang banyak diminati di Indonesia. Dengan harga Samsung A55 yang semakin terjangkau, ponsel ini menawarkan spesifikasi mumpuni yang cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari gaming hingga fotografi. Artikel ini akan membahas harga terbaru, spesifikasi, dan alasan mengapa Samsung A55 layak jadi pilihan Anda.
Harga Samsung A55 5G bervariasi tergantung pada varian penyimpanan dan RAM. Berikut adalah daftar harga terbaru per November 2024:
Harga ini dapat berbeda di berbagai toko online seperti Shopee, Tokopedia, atau situs resmi Samsung. Beberapa toko juga menawarkan diskon khusus atau cicilan 0%, membuat harga Samsung A55 semakin menarik.
Samsung A55 5G hadir dengan fitur-fitur yang membuatnya bersaing di kelas mid-range. Berikut adalah spesifikasi utama yang perlu Anda ketahui:
Dengan spesifikasi ini, Samsung A55 cocok untuk Anda yang mencari ponsel dengan layar jernih, performa tangguh, dan kamera berkualitas.
Kenapa harga Samsung A55 sebanding dengan kualitasnya? Berikut beberapa keunggulan ponsel ini:
Untuk mendapatkan harga Samsung A55 terbaik, periksa penawaran di situs resmi Samsung atau e-commerce terpercaya. Beberapa toko menawarkan bonus seperti gratis ongkir, poin reward, atau upgrade penyimpanan. Pastikan untuk membandingkan harga di berbagai platform agar mendapatkan deal terbaik.
Berikut adalah beberapa tips untuk mendapatkan Samsung A55 dengan harga terbaik:
Samsung Galaxy A55 5G menawarkan kombinasi harga yang kompetitif dan spesifikasi kelas atas di segmen mid-range. Dengan harga Samsung A55 mulai dari Rp 5.999.000, Anda mendapatkan ponsel dengan layar AMOLED, performa tangguh, dan kamera berkualitas. Jika Anda mencari HP dengan nilai terbaik, Samsung A55 5G adalah pilihan yang tepat.
