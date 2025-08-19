Harga Samsung A55 5G Terbaru 2025: Spesifikasi & Penawaran Terbaik

Harga Samsung A55 5G terbaru(Dok. Samsung.)

SAMSUNG Galaxy A55 5G menjadi salah satu ponsel kelas menengah yang banyak diminati di Indonesia. Dengan harga Samsung A55 yang semakin terjangkau, ponsel ini menawarkan spesifikasi mumpuni yang cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari gaming hingga fotografi. Artikel ini akan membahas harga terbaru, spesifikasi, dan alasan mengapa Samsung A55 layak jadi pilihan Anda.

Berapa Harga Samsung A55 5G di Indonesia?

Harga Samsung A55 5G bervariasi tergantung pada varian penyimpanan dan RAM. Berikut adalah daftar harga terbaru per November 2024:

Samsung A55 5G (8GB/128GB): Rp 5.999.000

Rp 5.999.000 Samsung A55 5G (8GB/256GB): Rp 6.499.000

Rp 6.499.000 Samsung A55 5G (12GB/256GB): Rp 6.899.000

Harga ini dapat berbeda di berbagai toko online seperti Shopee, Tokopedia, atau situs resmi Samsung. Beberapa toko juga menawarkan diskon khusus atau cicilan 0%, membuat harga Samsung A55 semakin menarik.

Spesifikasi Unggulan Samsung Galaxy A55 5G

Samsung A55 5G hadir dengan fitur-fitur yang membuatnya bersaing di kelas mid-range. Berikut adalah spesifikasi utama yang perlu Anda ketahui:

Layar: Super AMOLED 6,6 inci, Full HD+, refresh rate 120Hz

Super AMOLED 6,6 inci, Full HD+, refresh rate 120Hz Prosesor: Exynos 1480, octa-core, mendukung performa gaming

Exynos 1480, octa-core, mendukung performa gaming Kamera: 50MP (utama) + 12MP (ultrawide) + 5MP (makro), kamera depan 32MP

50MP (utama) + 12MP (ultrawide) + 5MP (makro), kamera depan 32MP Baterai: 5000 mAh dengan fast charging 25W

5000 mAh dengan fast charging 25W Fitur Lain: IP67 (tahan air dan debu), Corning Gorilla Glass Victus+, One UI 6.1 berbasis Android 14

Dengan spesifikasi ini, Samsung A55 cocok untuk Anda yang mencari ponsel dengan layar jernih, performa tangguh, dan kamera berkualitas.

Keunggulan Samsung A55 5G yang Membuatnya Layak Dibeli

Kenapa harga Samsung A55 sebanding dengan kualitasnya? Berikut beberapa keunggulan ponsel ini:

Desain Premium: Bodi kaca dengan frame aluminium memberikan kesan mewah. Performa Andal: Chipset Exynos 1480 mendukung multitasking dan gaming tanpa lag. Kamera Jernih: Kamera 50MP dengan OIS menghasilkan foto tajam, bahkan di kondisi minim cahaya. Baterai Tahan Lama: Kapasitas 5000 mAh cukup untuk penggunaan seharian. Tahan Air dan Debu: Sertifikasi IP67 membuatnya tahan di berbagai kondisi.

Penawaran Terbaik untuk Samsung A55 5G

Untuk mendapatkan harga Samsung A55 terbaik, periksa penawaran di situs resmi Samsung atau e-commerce terpercaya. Beberapa toko menawarkan bonus seperti gratis ongkir, poin reward, atau upgrade penyimpanan. Pastikan untuk membandingkan harga di berbagai platform agar mendapatkan deal terbaik.

Tips Membeli Samsung A55 5G dengan Harga Terjangkau

Berikut adalah beberapa tips untuk mendapatkan Samsung A55 dengan harga terbaik:

Cek promo di e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada.

Manfaatkan program trade-in dari Samsung untuk mendapatkan diskon tambahan.

Pilih varian yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk menghemat biaya.

Pantau flash sale atau event diskon besar seperti Harbolnas.

Kesimpulan

Samsung Galaxy A55 5G menawarkan kombinasi harga yang kompetitif dan spesifikasi kelas atas di segmen mid-range. Dengan harga Samsung A55 mulai dari Rp 5.999.000, Anda mendapatkan ponsel dengan layar AMOLED, performa tangguh, dan kamera berkualitas. Jika Anda mencari HP dengan nilai terbaik, Samsung A55 5G adalah pilihan yang tepat.