Berikut Cara Install LinkedIn di Laptop(Freepik)

LINKEDIN adalah platform media sosial profesional yang digunakan untuk membangun jaringan bisnis, mencari pekerjaan, mempromosikan keahlian, dan berbagi konten terkait karier.

LinkedIn berbeda dari media sosial umum karena fokus utamanya adalah hubungan profesional dan peluang karier, bukan hiburan atau interaksi pribadi.

Berikut Cara Install LinkedIn di Laptop

1. Menggunakan Aplikasi LinkedIn di Windows

Buka Microsoft Store di laptop Anda.

Ketik LinkedIn di kolom pencarian.

Klik aplikasi resmi LinkedIn dari hasil pencarian.

Klik tombol Get atau Install.

Tunggu hingga proses download dan instalasi selesai.

Buka aplikasi LinkedIn, lalu login menggunakan akun LinkedIn Anda.

2. Menggunakan Browser

Buka browser di laptop.

Kunjungi situs resmi https://www.linkedin.com

Klik Sign In atau masuk jika sudah punya akun, atau Join Now atau daftar jika belum.

Sekarang Anda bisa mengakses semua fitur LinkedIn langsung dari browser.

Setelah terinstal, agar lebih praktis, buat shortcut LinkedIn di desktop agar bisa dibuka seperti aplikasi. Pastikan laptop terkoneksi internet saat login pertama kali, gunakan browser versi terbaru agar LinkedIn berjalan lancar. (Z-4)