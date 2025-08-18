Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cara Install LinkedIn di Laptop

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/8/2025 23:30
Cara Install LinkedIn di Laptop
Berikut Cara Install LinkedIn di Laptop(Freepik)

LINKEDIN adalah platform media sosial profesional yang digunakan untuk membangun jaringan bisnis, mencari pekerjaan, mempromosikan keahlian, dan berbagi konten terkait karier.

LinkedIn berbeda dari media sosial umum karena fokus utamanya adalah hubungan profesional dan peluang karier, bukan hiburan atau interaksi pribadi.

Berikut Cara Install LinkedIn di Laptop

1. Menggunakan Aplikasi LinkedIn di Windows

  • Buka Microsoft Store di laptop Anda.
  • Ketik LinkedIn di kolom pencarian.
  • Klik aplikasi resmi LinkedIn dari hasil pencarian.
  • Klik tombol Get atau Install.
  • Tunggu hingga proses download dan instalasi selesai.
  • Buka aplikasi LinkedIn, lalu login menggunakan akun LinkedIn Anda.

2. Menggunakan Browser

  • Buka browser di laptop.
  • Kunjungi situs resmi https://www.linkedin.com
  • Klik Sign In atau masuk jika sudah punya akun, atau Join Now atau daftar jika belum.
  • Sekarang Anda bisa mengakses semua fitur LinkedIn langsung dari browser.

Setelah terinstal, agar lebih praktis, buat shortcut LinkedIn di desktop agar bisa dibuka seperti aplikasi. Pastikan laptop terkoneksi internet saat login pertama kali, gunakan browser versi terbaru agar LinkedIn berjalan lancar. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved