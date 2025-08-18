12 Fitur InShot untuk Editing

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
INSHOT adalah sebuah aplikasi editing video dan foto yang dirancang untuk smartphone.
Aplikasi ini populer karena fiturnya lengkap, mudah digunakan, dan cocok untuk pemula maupun profesional yang ingin membuat konten untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.
Memotong bagian video yang tidak diperlukan agar durasi lebih singkat dan rapi.
Membagi satu video menjadi beberapa segmen untuk memudahkan pengeditan.
Menggabungkan beberapa klip menjadi satu video utuh.
Mengatur kecepatan video: slow motion atau fast motion sesuai kebutuhan.
Menambahkan filter warna, efek glitch, retro, cinematic, atau efek lain untuk mempercantik video.
Memberi teks, emoji, atau stiker animasi di video atau foto. Bisa diatur animasinya dan waktunya muncul.
Mengganti background video atau foto, termasuk menambahkan warna solid atau blur.
Menambahkan musik latar, efek suara, atau voice over. Bisa memotong dan mengatur volume sesuai kebutuhan.
Memberikan efek transisi antar klip video agar lebih halus saat berpindah adegan.
Mengatur rasio video untuk berbagai platform 1:1 untuk Instagram, 16:9 untuk YouTube, dan 9:16 TikTok.
Memotong bagian video atau foto, memutar, atau membalik horizontal/vertikal.
Memberikan efek zoom in dan out atau pan untuk menekankan bagian tertentu di video.
Kombinasi fitur trim, filter, music, dan transition sering dipakai untuk membuat video Instagram, TikTok, atau YouTube agar lebih menarik. (Z-4)
Aplikasi ini digunakan oleh para editor video, content creator, filmmaker, hingga stasiun TV untuk mengedit video secara non-linear.
Aplikasi ini populer di kalangan pemula karena memiliki antarmuka yang sederhana, namun tetap dilengkapi dengan fitur editing dasar hingga menengah.
Hingga Kamis (24/4), Edits telah diunduh sebanyak 1,2 juta kali di iOS dan 5,9 juta kali di Android dengan total 7,1 juta kali.
Aplikasi ini dikenal karena antarmukanya yang sederhana namun menawarkan fitur profesional yang cocok untuk pemula maupun editor video berpengalaman.
