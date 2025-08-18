A- A+

Berikut Fitur InShot untuk Editing(Doc Microsoft Store)

INSHOT adalah sebuah aplikasi editing video dan foto yang dirancang untuk smartphone.

Aplikasi ini populer karena fiturnya lengkap, mudah digunakan, dan cocok untuk pemula maupun profesional yang ingin membuat konten untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.

Berikut 12 Fitur InShot untuk Editing

1. Trim & Cut

Memotong bagian video yang tidak diperlukan agar durasi lebih singkat dan rapi.

Baca juga : 15 Fitur Adobe Premiere Pro 2020 Paling Berguna untuk Editing, Berikut Fungsinya

2. Split

Membagi satu video menjadi beberapa segmen untuk memudahkan pengeditan.

3. Merge

Menggabungkan beberapa klip menjadi satu video utuh.

4. Adjust Speed

Mengatur kecepatan video: slow motion atau fast motion sesuai kebutuhan.

Baca juga : 14 Fitur Movie Maker: Video Editor Paling Berguna untuk Editing

5. Filter & Efek

Menambahkan filter warna, efek glitch, retro, cinematic, atau efek lain untuk mempercantik video.

6. Text & Stiker

Memberi teks, emoji, atau stiker animasi di video atau foto. Bisa diatur animasinya dan waktunya muncul.

7. Background

Mengganti background video atau foto, termasuk menambahkan warna solid atau blur.

8. Music & Audio

Menambahkan musik latar, efek suara, atau voice over. Bisa memotong dan mengatur volume sesuai kebutuhan.

9. Transition

Memberikan efek transisi antar klip video agar lebih halus saat berpindah adegan.

10. Canvas & Rasio Video

Mengatur rasio video untuk berbagai platform 1:1 untuk Instagram, 16:9 untuk YouTube, dan 9:16 TikTok.

11. Crop & Rotate

Memotong bagian video atau foto, memutar, atau membalik horizontal/vertikal.

12. Zoom & Pan

Memberikan efek zoom in dan out atau pan untuk menekankan bagian tertentu di video.

Kombinasi fitur trim, filter, music, dan transition sering dipakai untuk membuat video Instagram, TikTok, atau YouTube agar lebih menarik. (Z-4)