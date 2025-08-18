5 Cara Agar Video di Story WhatsApp tidak Pecah dan Tetap Jernih

Headline
BANYAK pengguna WhatsApp mengeluhkan video yang diunggah ke story WA sering pecah atau buram. Hal ini terjadi karena WhatsApp secara otomatis melakukan kompresi file agar ukuran lebih kecil dan cepat diunggah.
Namun, ada beberapa trik yang bisa dilakukan supaya kualitas video tetap jernih.
WhatsApp lebih ramah terhadap video dengan resolusi 720p atau 1080p. Jika menggunakan resolusi terlalu tinggi seperti 4K, sistem akan melakukan kompresi besar-besaran sehingga video jadi pecah.
Daripada menyerahkan pada WhatsApp untuk mengompres otomatis, sebaiknya lakukan kompresi manual menggunakan aplikasi:
Jaringan internet yang buruk dapat menyebabkan video gagal diunggah dengan kualitas optimal. Pastikan kamu menggunakan WiFi stabil atau jaringan seluler dengan sinyal kuat saat mengunggah video ke story WhatsApp.
Aplikasi WhatsApp terus memperbarui sistem kompresinya. Versi terbaru biasanya membawa perbaikan kualitas unggahan. Jadi, jangan lupa untuk selalu update WhatsApp melalui Google Play Store atau App Store.
Jika ingin menghindari kompresi sepenuhnya, gunakan trik ini:
Video story WhatsApp pecah biasanya disebabkan oleh kompresi otomatis. Solusinya, gunakan resolusi yang sesuai, kompres manual, pastikan koneksi stabil, selalu update aplikasi, atau unggah video sebagai dokumen. Dengan cara ini, video di story WA akan tetap jernih, tajam, dan menarik ditonton. (Z-10)
