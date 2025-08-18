Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

 Gana Buana
18/8/2025 20:59
5 Cara Agar Video di Story WhatsApp tidak Pecah dan Tetap Jernih
Cara Agar Video di Story WhatsApp Tidak Pecah.(Freepik)

BANYAK pengguna WhatsApp mengeluhkan video yang diunggah ke story WA sering pecah atau buram. Hal ini terjadi karena WhatsApp secara otomatis melakukan kompresi file agar ukuran lebih kecil dan cepat diunggah.

Namun, ada beberapa trik yang bisa dilakukan supaya kualitas video tetap jernih.

1. Perhatikan Resolusi dan Format Video

WhatsApp lebih ramah terhadap video dengan resolusi 720p atau 1080p. Jika menggunakan resolusi terlalu tinggi seperti 4K, sistem akan melakukan kompresi besar-besaran sehingga video jadi pecah.

  • Gunakan format MP4 (codec H.264)
  • Batasi durasi video agar tidak terlalu panjang
  • Usahakan ukuran file di bawah 16 MB untuk sekali unggah

2. Kompresi Manual Sebelum Upload

Daripada menyerahkan pada WhatsApp untuk mengompres otomatis, sebaiknya lakukan kompresi manual menggunakan aplikasi:

  • CapCut atau InShot (untuk HP Android/iPhone)
  • HandBrake (untuk laptop/PC)
  • Dengan begitu, kualitas tetap terjaga meski ukuran file lebih kecil.

3. Gunakan Koneksi Internet Stabil

Jaringan internet yang buruk dapat menyebabkan video gagal diunggah dengan kualitas optimal. Pastikan kamu menggunakan WiFi stabil atau jaringan seluler dengan sinyal kuat saat mengunggah video ke story WhatsApp.

4. Update WhatsApp ke Versi Terbaru

Aplikasi WhatsApp terus memperbarui sistem kompresinya. Versi terbaru biasanya membawa perbaikan kualitas unggahan. Jadi, jangan lupa untuk selalu update WhatsApp melalui Google Play Store atau App Store.

5. Unggah Video Sebagai Dokumen

Jika ingin menghindari kompresi sepenuhnya, gunakan trik ini:

  • Kirim video ke teman atau ke chat diri sendiri melalui opsi “Dokumen”.
  • Video akan terkirim tanpa dikompres.
  • Simpan kembali dan unggah ke story WhatsApp.
  • Trik ini sering digunakan untuk menjaga kualitas video tetap full HD tanpa pecah.

Kesimpulan

Video story WhatsApp pecah biasanya disebabkan oleh kompresi otomatis. Solusinya, gunakan resolusi yang sesuai, kompres manual, pastikan koneksi stabil, selalu update aplikasi, atau unggah video sebagai dokumen. Dengan cara ini, video di story WA akan tetap jernih, tajam, dan menarik ditonton. (Z-10)



Editor : Gana Buana
