Web Adalah: Pengertian, Jenis, dan Fungsi Menurut Ahli untuk Pemula

Ilustrasi(freepik)

Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa itu web? Di era digital ini, web adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari informasi, berbelanja online, hingga berkomunikasi, web hadir untuk memudahkan kita. Artikel ini akan menjelaskan pengertian web, jenis-jenisnya, dan fungsinya menurut para ahli dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pengertian Web Adalah

Web adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung melalui internet, berisi informasi seperti teks, gambar, atau video. Menurut Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, web adalah sistem yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui jaringan global menggunakan browser seperti Chrome atau Firefox. Sederhananya, web adalah tempat di mana Anda bisa menemukan segala informasi hanya dengan beberapa klik.

Tidak semua web itu sama. Berikut adalah beberapa jenis web yang umum ditemui:

Web Statis: Halaman web yang kontennya tetap dan tidak berubah kecuali diedit secara manual. Contohnya adalah situs portofolio pribadi.

Web Dinamis: Web yang kontennya bisa berubah secara otomatis, seperti situs berita atau media sosial.

Web E-commerce: Situs untuk jual beli online, seperti Tokopedia atau Shopee.

Web Interaktif: Web yang memungkinkan pengguna berinteraksi, seperti forum atau situs kuis online.

Setiap jenis web memiliki tujuan berbeda, tetapi semuanya dirancang untuk memudahkan pengguna. Web adalah alat serbaguna yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Fungsi Web Menurut Ahli

Menurut pakar teknologi seperti Jakob Nielsen, web memiliki beberapa fungsi utama:

Informasi: Web adalah sumber informasi terbesar di dunia. Anda bisa menemukan artikel, tutorial, atau berita dalam hitungan detik. Komunikasi: Web memungkinkan kita berkomunikasi melalui email, media sosial, atau aplikasi chat. Bisnis: Banyak perusahaan menggunakan web untuk memasarkan produk atau menjual jasa. Hiburan: Web menyediakan hiburan seperti streaming film, musik, atau game online.

Fungsi web terus berkembang seiring teknologi. Web adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan informasi dan satu sama lain.

Mengapa Web Penting?

Web adalah alat yang membuat dunia lebih terhubung. Tanpa web, kita akan kesulitan mengakses informasi atau berbisnis secara global. Menurut Eric Schmidt, mantan CEO Google, web adalah inovasi yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Dengan web, siapa pun bisa belajar, bekerja, atau bersenang-senang dari mana saja.

Kesimpulan

Web adalah teknologi luar biasa yang menyediakan informasi, komunikasi, bisnis, dan hiburan. Dengan berbagai jenis seperti web statis, dinamis, e-commerce, dan interaktif, web memenuhi kebutuhan beragam. Menurut ahli, fungsi web terus berkembang, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Mulailah menjelajahi web sekarang untuk memanfaatkan potensinya!