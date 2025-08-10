Web Adalah: Pengertian dan Sejarah Lengkapnya

Ilustrasi.(Freepik)

Apa itu web? Mungkin kamu sering mendengar istilah ini, tapi belum tahu artinya secara mendalam.

Web adalah bagian penting dari internet yang memungkinkan kita mengakses informasi melalui halaman-halaman yang saling terhubung. Artikel ini akan menjelaskan pengertian web dan sejarah perkembangannya dengan bahasa yang mudah dipahami.

Apa Itu Web? Pengertian Sederhana

Web adalah kumpulan halaman di internet yang bisa diakses menggunakan peramban seperti Chrome, Firefox, atau Safari. Halaman-halaman ini berisi teks, gambar, video, atau tautan yang saling terhubung melalui internet. Dengan kata lain, web adalah cara kita menjelajahi informasi di dunia maya, mulai dari membaca berita, belanja online, hingga menonton video.

Bayangkan web seperti sebuah perpustakaan raksasa. Setiap buku di perpustakaan adalah halaman web, dan internet adalah rak yang menyimpan semua buku tersebut. Keren, bukan?

Mengapa Web Penting?

Web adalah jantungnya internet modern. Tanpa web, kita tidak bisa dengan mudah mengakses situs seperti Google, YouTube, atau media sosial. Web memungkinkan kita berbagi informasi, belajar, bekerja, dan bahkan bersenang-senang dari mana saja di dunia.

Sejarah Web: Awal Mula dan Perkembangannya

Untuk memahami apa itu web, kita perlu tahu sejarahnya. Web adalah ciptaan yang mengubah cara kita menggunakan internet. Berikut adalah perjalanan singkatnya:

1989: Lahirnya World Wide Web

Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web (WWW) di CERN, sebuah pusat penelitian di Swiss. Ia ingin membuat sistem yang memungkinkan para ilmuwan berbagi informasi dengan mudah. Ia menggabungkan tiga teknologi utama: HTML (bahasa untuk membuat halaman web), URL (alamat untuk menemukan halaman), dan HTTP (cara halaman dikirim melalui internet).

1991: Website Pertama di Dunia

Pada tahun 1991, website pertama di dunia diluncurkan. Isinya sederhana, hanya menjelaskan apa itu web dan cara menggunakannya. Dari sini, web adalah sesuatu yang mulai menarik perhatian banyak orang.

1990-an: Web Menjadi Populer

Sepanjang tahun 1990-an, web berkembang pesat. Peramban seperti Netscape dan Internet Explorer membuat web lebih mudah diakses. Banyak perusahaan mulai membuat website, dan internet menjadi tempat untuk berbisnis, berkomunikasi, dan mencari hiburan.

2000-an Hingga Sekarang: Web Modern

Saat ini, web telah berubah menjadi sesuatu yang sangat canggih. Dari situs statis sederhana, kini kita punya web dinamis dengan aplikasi seperti media sosial, streaming, dan e-commerce. Teknologi seperti Web 2.0 dan Web 3.0 membuat web semakin interaktif dan personal.

Bagaimana Web Bekerja?

Web adalah sistem yang bekerja dengan cara sederhana namun cerdas. Ketika kamu mengetik alamat situs (URL) di peramban, komputer mengirim permintaan ke server melalui HTTP. Server kemudian mengirimkan data halaman web, yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, atau video di layarmu.

Proses ini terjadi dalam hitungan detik, membuat kita bisa menjelajahi jutaan halaman web dengan cepat!

Kesimpulan

Jadi, web adalah bagian tak terpisahkan dari internet yang menghubungkan kita dengan informasi di seluruh dunia. Dari awal mula di tahun 1989 hingga sekarang, web terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pengertian dan sejarahnya, kita bisa lebih menghargai teknologi luar biasa ini.