Harga iPhone 16 Pro Max Terbaru 2025: Cek Daftar Harga & Spesifikasi

INGIN tahu harga iPhone 16 Pro Max di Indonesia? Smartphone terbaru dari Apple ini resmi diluncurkan pada September 2024 dan mulai dijual di Indonesia pada 11 April 2025. Dengan fitur canggih seperti chipset A18 Pro, kamera 48 MP, dan desain titanium, iPhone 16 Pro Max jadi incaran banyak orang. Yuk, simak daftar harga resmi, spesifikasi, dan alasan kenapa ponsel ini layak dibeli!
Berikut adalah harga iPhone 16 Pro Max resmi di Indonesia berdasarkan informasi dari distributor resmi seperti iBox dan Digimap:
Harga ini sudah termasuk pajak dan berlaku di retailer resmi seperti iBox, Digimap, dan Hellostore. Beberapa toko juga menawarkan cicilan 0% untuk memudahkan pembelian. Catatan: Harga dapat bervariasi tergantung promo atau lokasi pembelian.
Sebelum memutuskan membeli, penting untuk tahu apa saja keunggulan iPhone 16 Pro Max. Berikut spesifikasi utamanya:
Dengan spesifikasi ini, iPhone 16 Pro Max cocok untuk kamu yang suka fotografi, gaming, atau butuh performa tinggi untuk pekerjaan sehari-hari.
Meski harga iPhone 16 Pro Max tergolong tinggi, banyak alasan kenapa ponsel ini layak dibeli:
Kamu bisa membeli iPhone 16 Pro Max di distributor resmi seperti:
Pastikan cek stok terlebih dahulu karena iPhone 16 Pro Max sering cepat habis, terutama saat peluncuran awal!
Agar dapat harga iPhone 16 Pro Max terbaik, ikuti tips ini:
iPhone 16 Pro Max hadir dalam empat warna elegan:
Pilih warna yang sesuai dengan kepribadianmu!
Untuk membantu kamu memilih, berikut perbandingan harga iPhone 16 Pro Max dengan model lain dalam seri iPhone 16:
|Model
|Harga Mulai (Rp)
|iPhone 16e
|12.499.000
|iPhone 16
|14.999.000
|iPhone 16 Plus
|16.999.000
|iPhone 16 Pro
|18.749.000
|iPhone 16 Pro Max
|22.499.000
iPhone 16 Pro Max memang paling mahal, tapi menawarkan layar lebih besar dan fitur lebih lengkap dibandingkan model lain.
Untuk dapatkan harga terbaik, beli saat:
Harga iPhone 16 Pro Max di Indonesia mulai dari Rp 22.499.000 untuk varian 256 GB, dengan spesifikasi mumpuni seperti chipset A18 Pro, kamera 48 MP, dan baterai tahan lama. Ponsel ini cocok untuk kamu yang menginginkan performa terbaik dan desain premium. Segera cek di iBox, Digimap, atau Hellostore untuk dapatkan penawaran terbaik!
