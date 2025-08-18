Harga iPhone 16 Pro Max Terbaru 2025: Cek Daftar Harga & Spesifikasi

Harga iPhone 16.(Apple)

INGIN tahu harga iPhone 16 Pro Max di Indonesia? Smartphone terbaru dari Apple ini resmi diluncurkan pada September 2024 dan mulai dijual di Indonesia pada 11 April 2025. Dengan fitur canggih seperti chipset A18 Pro, kamera 48 MP, dan desain titanium, iPhone 16 Pro Max jadi incaran banyak orang. Yuk, simak daftar harga resmi, spesifikasi, dan alasan kenapa ponsel ini layak dibeli!

Daftar Harga iPhone 16 Pro Max di Indonesia

Berikut adalah harga iPhone 16 Pro Max resmi di Indonesia berdasarkan informasi dari distributor resmi seperti iBox dan Digimap:

iPhone 16 Pro Max 256 GB : Rp 22.499.000

: Rp 22.499.000 iPhone 16 Pro Max 512 GB : Rp 27.999.000

: Rp 27.999.000 iPhone 16 Pro Max 1 TB: Rp 32.999.000

Harga ini sudah termasuk pajak dan berlaku di retailer resmi seperti iBox, Digimap, dan Hellostore. Beberapa toko juga menawarkan cicilan 0% untuk memudahkan pembelian. Catatan: Harga dapat bervariasi tergantung promo atau lokasi pembelian.

Spesifikasi Unggulan iPhone 16 Pro Max

Sebelum memutuskan membeli, penting untuk tahu apa saja keunggulan iPhone 16 Pro Max. Berikut spesifikasi utamanya:

Layar : 6,9 inci Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, kecerahan hingga 2.000 nits.

: 6,9 inci Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, kecerahan hingga 2.000 nits. Chipset : A18 Pro (3 nm) dengan CPU 6-core dan GPU 6-core, super cepat dan hemat daya.

: A18 Pro (3 nm) dengan CPU 6-core dan GPU 6-core, super cepat dan hemat daya. Kamera : Kamera utama 48 MP (Fusion), ultrawide 48 MP, telefoto 12 MP (5x zoom), mendukung video 4K Dolby Vision 120 fps.

: Kamera utama 48 MP (Fusion), ultrawide 48 MP, telefoto 12 MP (5x zoom), mendukung video 4K Dolby Vision 120 fps. Baterai : Tahan hingga 33 jam untuk pemutaran video, mendukung pengisian cepat dan MagSafe.

: Tahan hingga 33 jam untuk pemutaran video, mendukung pengisian cepat dan MagSafe. Desain : Rangka titanium, tahan air dan debu (IP68), tersedia dalam warna Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, dan Desert Titanium.

: Rangka titanium, tahan air dan debu (IP68), tersedia dalam warna Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, dan Desert Titanium. Fitur Lain: Kontrol Kamera baru, Apple Intelligence, iOS 18, USB-C 3.2 Gen 2.

Dengan spesifikasi ini, iPhone 16 Pro Max cocok untuk kamu yang suka fotografi, gaming, atau butuh performa tinggi untuk pekerjaan sehari-hari.

Mengapa Harga iPhone 16 Pro Max Worth It?

Meski harga iPhone 16 Pro Max tergolong tinggi, banyak alasan kenapa ponsel ini layak dibeli:

Performa Gahar: Chip A18 Pro membuat iPhone 16 Pro Max super cepat, bahkan untuk game berat seperti Death Stranding. Kamera Pro: Sistem kamera canggih dengan fitur seperti makro fotografi dan perekaman Spatial Audio cocok untuk konten kreator. Daya Tahan Baterai: Baterai lebih besar memberikan waktu penggunaan lebih lama dibandingkan model sebelumnya. Desain Premium: Material titanium dan Ceramic Shield membuat ponsel ini tahan banting dan terlihat mewah. Apple Intelligence: Fitur AI seperti Image Playground dan Genmoji memberikan pengalaman baru yang seru.

Di Mana Beli iPhone 16 Pro Max dengan Harga Terbaik?

Kamu bisa membeli iPhone 16 Pro Max di distributor resmi seperti:

iBox : Menawarkan garansi resmi dan cicilan 0%.

: Menawarkan garansi resmi dan cicilan 0%. Digimap : Gratis ongkir untuk pembelian online.

: Gratis ongkir untuk pembelian online. Hellostore: Sering memberikan promo menarik, seperti potongan hingga Rp 4 juta.

Pastikan cek stok terlebih dahulu karena iPhone 16 Pro Max sering cepat habis, terutama saat peluncuran awal!

Tips Membeli iPhone 16 Pro Max

Agar dapat harga iPhone 16 Pro Max terbaik, ikuti tips ini:

Manfaatkan Preorder : Preorder dimulai 28 Maret 2025, biasanya ada bonus atau diskon khusus.

: Preorder dimulai 28 Maret 2025, biasanya ada bonus atau diskon khusus. Bandingkan Harga : Cek di beberapa toko resmi untuk dapatkan penawaran terbaik.

: Cek di beberapa toko resmi untuk dapatkan penawaran terbaik. Pilih Varian Sesuai Kebutuhan : Jika tidak butuh penyimpanan besar, pilih varian 256 GB untuk hemat biaya.

: Jika tidak butuh penyimpanan besar, pilih varian 256 GB untuk hemat biaya. Perhatikan Promo Cicilan: Banyak toko menawarkan cicilan tanpa bunga untuk meringankan pembayaran.

Apa Saja Warna iPhone 16 Pro Max?

iPhone 16 Pro Max hadir dalam empat warna elegan:

Black Titanium : Klasik dan cocok untuk gaya formal.

: Klasik dan cocok untuk gaya formal. White Titanium : Bersih dan modern.

: Bersih dan modern. Natural Titanium : Warna netral yang stylish.

: Warna netral yang stylish. Desert Titanium: Warna baru yang terlihat mewah dan unik.

Pilih warna yang sesuai dengan kepribadianmu!

Perbandingan Harga iPhone 16 Pro Max dengan Model Lain

Untuk membantu kamu memilih, berikut perbandingan harga iPhone 16 Pro Max dengan model lain dalam seri iPhone 16:

Model Harga Mulai (Rp) iPhone 16e 12.499.000 iPhone 16 14.999.000 iPhone 16 Plus 16.999.000 iPhone 16 Pro 18.749.000 iPhone 16 Pro Max 22.499.000

iPhone 16 Pro Max memang paling mahal, tapi menawarkan layar lebih besar dan fitur lebih lengkap dibandingkan model lain.

Kapan Waktu Terbaik Membeli iPhone 16 Pro Max?

Untuk dapatkan harga terbaik, beli saat:

Masa Preorder : Mulai 28 Maret 2025, sering ada promo khusus.

: Mulai 28 Maret 2025, sering ada promo khusus. Event Harbolnas : Biasanya ada diskon besar di akhir tahun.

: Biasanya ada diskon besar di akhir tahun. Promo Bank: Beberapa bank menawarkan cashback atau cicilan 0%.

Kesimpulan

Harga iPhone 16 Pro Max di Indonesia mulai dari Rp 22.499.000 untuk varian 256 GB, dengan spesifikasi mumpuni seperti chipset A18 Pro, kamera 48 MP, dan baterai tahan lama. Ponsel ini cocok untuk kamu yang menginginkan performa terbaik dan desain premium. Segera cek di iBox, Digimap, atau Hellostore untuk dapatkan penawaran terbaik!