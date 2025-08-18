Samsung Galaxy Z Flip 7: Harga Terbaru & Spesifikasi Lengkap 2025

Berikut Spesifikasi Galaxy Z Flip(Jung Yeon-je / AFP)

PONSEL lipat Samsung Galaxy Z Flip 7 hadir dengan desain ramping dan teknologi canggih. Dikenal sebagai salah satu flip phone terbaik di 2025, perangkat ini menawarkan fitur modern seperti kamera 50 MP, layar AMOLED 6,9 inci, dan chip Exynos 2500. Penasaran dengan harga dan spesifikasi lengkapnya? Simak ulasan berikut!

Desain Flip yang Elegan dan Ringkas

Samsung Galaxy Z Flip 7 punya desain flip yang lebih tipis, hanya 13,7 mm saat dilipat dan 6,5 mm saat dibuka, dengan bobot 188 gram. Bodinya dilengkapi rangka Armor Aluminum dan kaca Corning Gorilla Glass Victus 2, plus sertifikasi IP48 untuk tahan air dan debu. Pilihan warna seperti Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, dan Mint (eksklusif online) bikin ponsel ini stylish.

Layar AMOLED 6,9 Inci yang Jernih

Layar utama flip ini menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X 6,9 inci dengan resolusi Full HD+ (2520 x 1080 piksel). Refresh rate adaptif 120 Hz membuat scrolling mulus, cocok untuk gaming atau streaming. Layar cover 4,1 inci (Super AMOLED, 1048 x 948 piksel) juga mendukung refresh rate 120 Hz, ideal untuk notifikasi cepat atau selfie tanpa membuka ponsel.

Kamera 50 MP untuk Foto dan Video Tajam

Galaxy Z Flip 7 dibekali kamera utama 50 MP (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS) dan kamera ultra-wide 12 MP (f/2.2). Teknologi Nightography memastikan foto tetap jernih di malam hari. Kamera selfie 10 MP (f/2.2) cocok untuk video call atau foto diri. Fitur FlexCam dan Real-Time Filters membuat selfie di layar cover jadi lebih seru.

Performa Kencang dengan Exynos 2500

Ditenagai chip Exynos 2500 (3 nm), ponsel flip ini punya CPU deca-core hingga 3,3 GHz dan GPU Xclipse 950. RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB atau 512 GB mendukung multitasking lancar. Sistem operasi Android 16 dengan One UI 8 menawarkan pembaruan hingga 7 tahun, plus fitur Galaxy AI seperti Circle to Search dan Gemini Live.

Baterai Tahan Lama dan Pengisian Cepat

Kapasitas baterai 4.300 mAh lebih besar dari pendahulunya, mendukung penggunaan seharian. Dengan fast charging 25W, ponsel ini bisa terisi 50% dalam 30 menit. Ada juga wireless charging 15W dan reverse wireless charging 4,5W untuk mengisi perangkat lain.

Harga Samsung Galaxy Z Flip 7 di Indonesia

Berikut daftar harga Samsung Galaxy Z Flip 7 di Indonesia berdasarkan varian penyimpanan:

12 GB / 256 GB: Rp 18.000.000

12 GB / 512 GB: Rp 20.000.000

Dapatkan bonus seperti free memory upgrade (hingga Rp 3,5 juta) dan cashback bank hingga Rp 3 juta di toko resmi.

Kenapa Pilih Galaxy Z Flip 7?

Ponsel flip ini cocok untuk kamu yang ingin gaya dan teknologi dalam satu paket. Desain lipatnya praktis, performanya kencang, dan fitur AI-nya cerdas. Dengan harga mulai Rp 18 juta, Galaxy Z Flip 7 menawarkan nilai lebih dibanding ponsel lipat lainnya.

Fitur Unggulan Galaxy Z Flip 7

Desain flip ramping dengan engsel Armor FlexHinge

ramping dengan engsel Layar cover 4,1 inci untuk akses cepat

Kamera 50 MP dengan Nightography

Chip Exynos 2500 untuk performa maksimal

untuk performa maksimal Galaxy AI untuk pengalaman personal

Ingin punya ponsel flip canggih ini? Segera beli di situs resmi Samsung atau toko online terpercaya untuk dapatkan promo eksklusif! (Z-4)