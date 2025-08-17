Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

7 Fitur SnackVideo Paling Berguna untuk Editing

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/8/2025 21:37
7 Fitur SnackVideo Paling Berguna untuk Editing
Berikut Fitur SnackVideo Paling Berguna(Doc MI)

SNACKVIDEO adalah sebuah aplikasi berbagi video pendek yang mirip dengan TikTok, di mana pengguna bisa membuat, mengedit, menonton, dan membagikan video singkat dengan mudah.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Kuaishou Technology, perusahaan asal Tiongkok yang juga merupakan pesaing utama TikTok.

Berikut 7 Fitur SnackVideo Paling Berguna

1. Filter & Efek Visual

  • Tersedia berbagai filter warna dan efek unik untuk mempercantik tampilan video.
  • Cocok untuk menyesuaikan mood cerah, retro, gelap, estetik.

2. Stiker & Emoji

  • Bisa menambahkan stiker lucu, emoji, atau ikon animasi.
  • Membuat video lebih ekspresif dan menarik perhatian.

3. Pemotongan & Penggabungan Klip

  • Fitur trim, cut, dan merge membantu memotong bagian video yang tidak perlu.
  • Bisa juga menggabungkan beberapa klip jadi satu video utuh.

4. Teks & Subtitle

  • Menambahkan teks dengan berbagai font, warna, dan animasi.
  • Sangat berguna untuk membuat video tutorial, quotes, atau video storytelling.

5. Musik & Sound Effect

  • Perpustakaan musik bawaan cukup lengkap.
  • Bisa menambahkan lagu populer atau sound effect sesuai tren.
  • Mendukung sinkronisasi musik dengan gerakan.

6. Transition

  • Menyediakan efek transisi halus antar klip.
  • Membuat video terlihat lebih profesional dan tidak kaku.

7. Beauty & Filter Kamera

  • Fitur kamera bawaan dengan efek kecantikan.
  • Bisa memperhalus wajah, mencerahkan kulit, hingga menambahkan makeup digital saat merekam.

Dengan kombinasi fitur-fitur ini, SnackVideo bukan hanya aplikasi untuk menonton, tapi juga bisa jadi alat editing cepat dan simpel untuk membuat konten kreatif di HP.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved