Berikut Aplikasi Perekam Suara Terbaik untuk iPhone(freepik)

APLIKASI perekam suara adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam audio melalui mikrofon pada perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer.

Aplikasi ini berfungsi untuk menangkap suara, baik percakapan, musik, suara lingkungan, maupun catatan pribadi dan menyimpannya dalam bentuk file audio digital, misalnya format MP3, WAV, atau M4A.

Berikut 7 Aplikasi Perekam Suara Terbaik untuk iPhone

1. Voice Memos

Gratis dan sudah terpasang secara default.

Fitur: auto enhancement, playback cepat atau lambat, skip silent parts, trim, serta pengorganisasian folder dan favorit.

2. Voice Record Pro

Rekaman tanpa batas panjang, mendukung format MP4, MP3, WAV.

Fitur tambahan: deteksi keheningan, tagging, efek suara, serta editing.

3. Rev Voice Recorder

Mudah digunakan dengan opsi transkripsi yang bisa dipesan.

Bisa merekam di background dan file dapat dikirim ke Evernote, Dropbox, iCloud.

4. AVR

Fitur tagging saat rekaman, bisa pause dan resume, menyimpan di folder dengan password, memiliki versi Apple Watch.

5. AudioShare

Cocok untuk musisi atau pembuat dokumenter dengan kemampuan record, trim, share dan mengatur file audio atau MIDI.

6. Multi Track Song Recorder

Mendukung merekam hingga 4 track tersendiri, cocok untuk membuat lapisan audio atau musik; dilengkapi metronome dan fitur ekspor ke Dropbox atau email.

7. Alice

Fokus pada transkripsi real time. Antar muka sederhana rekam, maka teks akan muncul secara langsung.

Umumnya, aplikasi perekam suara ini memiliki fitur pause dan resume saat perekaman, trim dan edit audio, pengaturan kualitas rekaman, tagging untuk menandai bagian tertentu, sinkronisasi cloud, dan transkripsi otomatis menjadi teks. (Z-4)