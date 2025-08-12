7 Aplikasi Perekam Suara Terbaik untuk iPhone

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
APLIKASI perekam suara adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam audio melalui mikrofon pada perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer.
Aplikasi ini berfungsi untuk menangkap suara, baik percakapan, musik, suara lingkungan, maupun catatan pribadi dan menyimpannya dalam bentuk file audio digital, misalnya format MP3, WAV, atau M4A.
Umumnya, aplikasi perekam suara ini memiliki fitur pause dan resume saat perekaman, trim dan edit audio, pengaturan kualitas rekaman, tagging untuk menandai bagian tertentu, sinkronisasi cloud, dan transkripsi otomatis menjadi teks. (Z-4)
Aplikasi ini dapat merekam suara manusia, musik, percakapan, hingga suara lingkungan, lalu menyimpannya dalam bentuk file audio misalnya MP3, WAV, M4A.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved