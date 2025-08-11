Berikut Fitur Instagram Bisnis(freepik)

INSTAGRAM Bisnis adalah jenis akun di platform Instagram yang dirancang khusus untuk kebutuhan profesional, seperti bisnis, brand, organisasi, atau kreator, dengan menyediakan fitur tambahan yang tidak tersedia di akun pribadi.

Fungsi utamanya adalah membantu pemilik usaha mempromosikan produk atau jasa, menjangkau audiens yang tepat, dan menganalisis kinerja kampanye secara efektif.

Berikut 12 Fitur Instagram Bisnis Paling Berguna

1. Profil Bisnis & Contact Action Buttons

Ubah akun menjadi bisnis untuk menambahkan info kontak seperti telepon, email, lokasi, hingga tombol khusus seperti 'Order', 'Gift Card' atau 'Booking'. Ini memudahkan pelanggan menghubungi langsung.

2. Instagram Insights

Melacak metrik penting seperti jangkauan, interaksi, demografi followers, dan performa konten, berguna untuk merumuskan strategi konten.

3. Instagram Ads

Fitur iklan bawaan memungkinkan promosi konten langsung dari aplikasi dengan target audiens tertentu, efektif untuk jangkauan dan branding.

4. Quick atau Saved Replies

Balas pesan DM secara otomatis menggunakan templat yang dapat ditingkatkan efisiensi respons dan menjaga engagement tetap tinggi.

5. Inbox Filtering & Labeling

Mengelompokkan pesan DM berdasarkan kategori agar lebih mudah ditinjau dan merespons dengan cepat.

6. Instagram Shopping & Product Tags

Tandai produk langsung di posting dan Stories. Pengguna bisa mengeklik untuk mengecek detail produk tanpa meninggalkan aplikasi.

7. Shop Tab & Collections

Tampilkan katalog produk di profil bisnis dan bagi ke dalam koleksi kategori, memudahkan audiens menjelajah produk.

8. IGTV untuk Video Panjang

Cocok untuk presentasi produk, tutorial, atau cerita merek lebih panjang yang membangun hubungan mendalam dengan audiens.

9. Instagram Reels

Video kreatif singkat dengan jangkauan besar. Cocok untuk promosi cepat, konten viral, dan meningkatkan visibilitas.

10. Instagram Stories

Gunakan stiker seperti polling, tanya jawab, kuis, dan Link Sticker untuk interaksi dan Call To Action langsung.

11. Instagram Live

Siaran langsung untuk demo produk, peluncuran, atau sesi tanya jawab, meningkatkan trust dan interaksi real-time.

12. Repost & Enhanced Location Sharing

Repost: Bagikan ulang posting atau Reels dengan komentar tambahan, menambah visibilitas dan engagement.

Location sharing map: Membagikan lokasi real time via DM; cocok promosi lokal atau kolaborasi lokal.

Instagram Bisnis menawarkan beragam fitur strategis untuk memperkuat brand, meningkatkan interaksi, dan mendorong penjualan. (Z-4)