12 Fitur Instagram Bisnis Paling Berguna

INSTAGRAM Bisnis adalah jenis akun di platform Instagram yang dirancang khusus untuk kebutuhan profesional, seperti bisnis, brand, organisasi, atau kreator, dengan menyediakan fitur tambahan yang tidak tersedia di akun pribadi.
Fungsi utamanya adalah membantu pemilik usaha mempromosikan produk atau jasa, menjangkau audiens yang tepat, dan menganalisis kinerja kampanye secara efektif.
Ubah akun menjadi bisnis untuk menambahkan info kontak seperti telepon, email, lokasi, hingga tombol khusus seperti 'Order', 'Gift Card' atau 'Booking'. Ini memudahkan pelanggan menghubungi langsung.
Melacak metrik penting seperti jangkauan, interaksi, demografi followers, dan performa konten, berguna untuk merumuskan strategi konten.
Fitur iklan bawaan memungkinkan promosi konten langsung dari aplikasi dengan target audiens tertentu, efektif untuk jangkauan dan branding.
Balas pesan DM secara otomatis menggunakan templat yang dapat ditingkatkan efisiensi respons dan menjaga engagement tetap tinggi.
Mengelompokkan pesan DM berdasarkan kategori agar lebih mudah ditinjau dan merespons dengan cepat.
Tandai produk langsung di posting dan Stories. Pengguna bisa mengeklik untuk mengecek detail produk tanpa meninggalkan aplikasi.
Tampilkan katalog produk di profil bisnis dan bagi ke dalam koleksi kategori, memudahkan audiens menjelajah produk.
Cocok untuk presentasi produk, tutorial, atau cerita merek lebih panjang yang membangun hubungan mendalam dengan audiens.
Video kreatif singkat dengan jangkauan besar. Cocok untuk promosi cepat, konten viral, dan meningkatkan visibilitas.
Gunakan stiker seperti polling, tanya jawab, kuis, dan Link Sticker untuk interaksi dan Call To Action langsung.
Siaran langsung untuk demo produk, peluncuran, atau sesi tanya jawab, meningkatkan trust dan interaksi real-time.
Instagram Bisnis menawarkan beragam fitur strategis untuk memperkuat brand, meningkatkan interaksi, dan mendorong penjualan. (Z-4)
