Berikut Aplikasi Pemutar Lagu Gratis di HP(freepik)

APLIKASI pemutar lagu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memutar file audio atau musik di perangkat seperti HP, tablet, atau komputer.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu yang tersimpan secara offline maupun online.

Berikut 7 Aplikasi Pemutar Lagu Gratis di HP

1. Spotify

Kelebihan: Koleksi lagu lengkap, playlist kurasi, bisa streaming gratis.

Fitur: Mode offline, rekomendasi lagu sesuai selera, podcast.

Platform: Android & iOS.

2. YouTube Music

Kelebihan: Akses lagu resmi dan cover atau versi live dari YouTube.

Fitur: Streaming gratis dengan iklan, sinkron dengan akun Google.

Platform: Android & iOS.

3. JOOX

Kelebihan: Banyak lagu Asia dan lokal, lirik karaoke.

Fitur: Mode offline, radio, rekomendasi harian.

Platform: Android & iOS.

4. SoundCloud

Kelebihan: Banyak musik indie dan remix unik.

Fitur: Upload lagu sendiri, komentar di bagian tertentu lagu.

Platform: Android & iOS.

5. Musicolet

Kelebihan: Gratis tanpa iklan, bisa memutar lagu dari penyimpanan HP.

Fitur: Multi-queue, lirik offline, ringan.

Platform: Android.

6. AIMP

Kelebihan: Kualitas audio tinggi, mendukung banyak format file.

Fitur: Equalizer lengkap, bookmark lagu, ringan.

Platform: Android.

7. Shuttle Music Player

Kelebihan: Desain simpel, pemutaran cepat.

Fitur: Equalizer, lirik, integrasi Last.fm.

Platform: Android.

Aplikasi pemutar lagu bisa diakses secara offline dengan memutar lagu yang tersimpan di perangkat, dan online yang mengandalkan koneksi internet untuk memutar musik dari server. (Z-4)