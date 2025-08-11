Headline
7 Aplikasi Pemutar Lagu Gratis di HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/8/2025 20:45
Berikut Aplikasi Pemutar Lagu Gratis di HP(freepik)

APLIKASI pemutar lagu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memutar file audio atau musik di perangkat seperti HP, tablet, atau komputer.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu yang tersimpan secara offline maupun online.

Berikut 7 Aplikasi Pemutar Lagu Gratis di HP

1. Spotify

  • Kelebihan: Koleksi lagu lengkap, playlist kurasi, bisa streaming gratis.
  • Fitur: Mode offline, rekomendasi lagu sesuai selera, podcast.
  • Platform: Android & iOS.

2. YouTube Music

  • Kelebihan: Akses lagu resmi dan cover atau versi live dari YouTube.
  • Fitur: Streaming gratis dengan iklan, sinkron dengan akun Google.
  • Platform: Android & iOS.

3. JOOX

  • Kelebihan: Banyak lagu Asia dan lokal, lirik karaoke.
  • Fitur: Mode offline, radio, rekomendasi harian.
  • Platform: Android & iOS.

4. SoundCloud

  • Kelebihan: Banyak musik indie dan remix unik.
  • Fitur: Upload lagu sendiri, komentar di bagian tertentu lagu.
  • Platform: Android & iOS.

5. Musicolet

  • Kelebihan: Gratis tanpa iklan, bisa memutar lagu dari penyimpanan HP.
  • Fitur: Multi-queue, lirik offline, ringan.
  • Platform: Android.

6. AIMP

  • Kelebihan: Kualitas audio tinggi, mendukung banyak format file.
  • Fitur: Equalizer lengkap, bookmark lagu, ringan.
  • Platform: Android.

7. Shuttle Music Player

  • Kelebihan: Desain simpel, pemutaran cepat.
  • Fitur: Equalizer, lirik, integrasi Last.fm.
  • Platform: Android.

Aplikasi pemutar lagu bisa diakses secara offline dengan memutar lagu yang tersimpan di perangkat, dan online yang mengandalkan koneksi internet untuk memutar musik dari server. (Z-4)



Editor : Reynaldi
