6 Rekomendasi Sound Bluetooth Terbaik dan Murah Harga di Bawah Rp300 Ribu

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/8/2025 18:00
6 Rekomendasi Sound Bluetooth Terbaik dan Murah Harga di Bawah Rp300 Ribu
Berikut Rekomendasi Sound Bluetooth Terbaik dan Murah(Freepik)

SOUND Bluetooth adalah perangkat pengeras suara yang menggunakan teknologi Bluetooth untuk menerima sinyal audio secara nirkabel dari perangkat lain, seperti smartphone, laptop, tablet, atau PC, tanpa memerlukan kabel.

Sound bluetooth biasanya memiliki koneksi dengan jarak 10 sampai 15 meter. Selain itu ada juga beberapa model memiliki fitur tambahan seperti waterproof, mode handsfree, dan slot microSD atau USB.

Berikut 6 Rekomendasi Sound Bluetooth Terbaik dan Murah

1. Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2

Harga sekitar Rp150.000. Suara jernih dengan bass memadai untuk ukuran kecil, serta baterai tahan hingga 6 jam.

2. JBL GO 2

Harga sekitar Rp280.000. Hadir dengan suara khas JBL, tahan air IPX7, dan fitur speakerphone, ideal untuk penggunaan outdoor maupun indoor.

3. Anker Soundcore Mini 3

Harga sekitar Rp290.000. Membawa suara 360 derajat dengan bass dalam, desain ringan, dan baterai tahan hingga 15 jam.

4. Creative Muvo 2c

Harga sekitar Rp250.000. Suara kuat dan jelas dengan bass terasa, tahan air IP66, cocok untuk aktivitas luar ruangan.

5. Mifa A1

Harga sekitar Rp200.000. Desain minimalis, tahan air IPX7, suara keras dan jernih, harga pas untuk kebutuhan harian.

6. Robot RB100

Harga sekitar Rp153.000. Speaker unik dengan suara bass kuat dan stereo surround 360 derajat, fitur quick charging, praktis untuk dibawa bersenang-senang.

Semua pilihan di atas cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan kualitas suara memuaskan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
