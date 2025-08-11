Pick Me: Arti, Penggunaan, dan Ciri-Cirinya Dijelaskan dengan Mudah

Ilustrasi(freepik)

Istilah pick me sering muncul di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Tapi, apa sih sebenarnya arti pick me? Mengapa istilah ini jadi populer? Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana tentang pick me, bagaimana penggunaannya, dan ciri-ciri orang yang sering disebut sebagai pick me. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Itu Pick Me?

Secara sederhana, pick me adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berusaha keras mendapatkan perhatian atau validasi dari orang lain, terutama dari lawan jenis, dengan cara menonjolkan diri sebagai "berbeda" atau "lebih baik" dibandingkan orang lain. Istilah ini sering digunakan dalam konteks negatif, terutama di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau X.

Contohnya, seseorang yang mengatakan, "Aku nggak suka drama, aku lebih suka santai dibandingkan cewek lain," bisa dianggap sebagai pick me karena mereka mencoba menarik perhatian dengan menjelekkan orang lain.

Penggunaan Istilah Pick Me

Istilah pick me awalnya populer di kalangan pengguna media sosial di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, sebelum menyebar ke Indonesia. Istilah ini sering digunakan untuk:

Mengkritik seseorang yang terlihat berusaha terlalu keras untuk disukai.

Menggambarkan sikap seseorang yang merendahkan orang lain demi menonjolkan diri.

Mengomentari perilaku di media sosial, seperti postingan atau video yang terasa "mencari perhatian."

Misalnya, di X, kamu mungkin melihat komentar seperti, "Duh, pick me banget sih postingan ini!" untuk menyebut seseorang yang dianggap berlebihan dalam mencari perhatian.

Bagaimana cara mengenali seseorang yang disebut pick me? Berikut beberapa ciri-cirinya:

Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Orang pick me sering mengatakan hal seperti, "Aku nggak kayak cewek lain yang ribet," atau "Cowok lain pasti nggak se-simple aku." Mereka mencoba terlihat unik dengan merendahkan orang lain. Mencari Validasi Berlebihan

Mereka sering memposting sesuatu di media sosial dengan harapan mendapat pujian atau perhatian, misalnya dengan caption yang terkesan meminta simpati. Bersikap Berlebihan untuk Disukai

Contohnya, seseorang mungkin berpura-pura menyukai sesuatu hanya karena itu populer di kalangan orang yang ingin mereka buat terkesan. Menjelekkan Kelompok Sendiri

Pick me sering kali merendahkan kelompok mereka sendiri (misalnya, "Aku nggak suka cewek yang suka dandan, aku lebih natural") untuk terlihat lebih menarik.

Kenapa Istilah Pick Me Jadi Populer?

Istilah pick me menjadi viral karena media sosial memudahkan orang untuk melihat dan mengomentari perilaku orang lain. Di platform seperti TikTok atau X, video atau postingan yang dianggap "pick me" sering dijadikan bahan lelucon atau sindiran. Selain itu, istilah ini juga mencerminkan fenomena sosial di mana banyak orang merasa perlu untuk menonjol di tengah persaingan perhatian online.

Bagaimana Menghindari Jadi Pick Me?

Untuk tidak dianggap pick me, berikut beberapa tips sederhana:

Jadilah diri sendiri tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain.

Posting di media sosial dengan tujuan berbagi, bukan mencari validasi.

Hargai perbedaan orang lain tanpa merasa perlu menjelekkan mereka.

Kesimpulan

Istilah pick me menggambarkan seseorang yang berusaha keras mendapatkan perhatian dengan cara menonjolkan diri sebagai berbeda atau lebih baik. Meskipun sering digunakan sebagai sindiran, memahami arti dan ciri-ciri pick me bisa membantu kita lebih bijak dalam bersosial media. Jadi, tetap jadi diri sendiri dan hindari perilaku yang terkesan mencari validasi berlebihan!