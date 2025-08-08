5 Cara Install Windows 11 di PC, Mudah dan Cepat

Berikut Cara Install Windows 11 di PC(Doc Microsoft)

WINDOWS 11 adalah sistem operasi terbaru buatan Microsoft yang dirilis resmi pada 5 Oktober 2021 sebagai penerus Windows 10.

Windows 11 hadir dengan tampilan antarmuka baru yang lebih modern, fokus pada produktivitas, kompatibilitas aplikasi, dan integrasi dengan layanan cloud.

Berikut Cara Install Windows 11 di PC

1. Persiapan Sebelum Install

Cek Spesifikasi Minimum Windows 11

Prosesor: 1 GHz atau lebih cepat, 64-bit, minimal 2 core

RAM: 4 GB atau lebih

Penyimpanan: 64 GB atau lebih

TPM 2.0 & Secure Boot aktif

Kartu grafis kompatibel DirectX 12

Layar minimal 9 inci, resolusi 720p

Backup Data, simpan semua file penting di harddisk eksternal atau cloud.

Koneksi Internet Stabil.

2. Buat Media Instalasi

Download Media Creation Tool dari situs resmi Microsoft https://www.microsoft.com/software-download/windows11

Jalankan Media Creation Tool.

Pilih Create Installation Media, USB flash drive, DVD, atau ISO file.

Masukkan USB minimal 8 GB lalu ikuti petunjuk untuk membuat bootable USB.

3. Atur BIOS/UEFI

Restart PC dan masuk BIOS/UEFI, biasanya tekan F2, F12, Del, atau Esc saat booting.

Aktifkan Secure Boot dan pastikan TPM 2.0 diaktifkan.

Atur Boot Priority agar USB bootable ada di urutan pertama.

Simpan pengaturan dan restart.

4. Proses Instalasi Windows 11

Colokkan USB bootable dan nyalakan PC.

Saat muncul layar instalasi, pilih bahasa, waktu dan mata uang, keyboard.

Klik Install Now.

Masukkan product key atau bisa lewati jika belum punya.

Pilih Windows 11 Edition yang diinginkan.

Setujui lisensi.

Pilih metode instalasi:

Upgrade: mempertahankan file dan aplikasi jika dari Windows sebelumnya.

Custom: instal bersih, hapus semua data.

Pilih partisi tempat Windows 11 akan diinstal lalu klik Next.

Tunggu proses instalasi hingga selesai dan PC akan restart beberapa kali.

5. Konfigurasi Awal

Pilih wilayah dan tata letak keyboard.

Hubungkan ke Wi-Fi.

Masuk dengan akun Microsoft atau buat akun baru.

Atur PIN login.

Pilih preferensi privasi.

Tunggu hingga semua pengaturan selesai dan masuk ke desktop Windows 11.

Windows 11 memiliki banyak ciri dan perbedaan dari sebelumnya, seperti desain yang lebih modern, memiliki snap layout dan snap groups, terintegrasi Microsoft Teams, widget, gaming lebih baik dan mendukung aplikasi Android. (Z-4)