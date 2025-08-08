Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

5 Cara Install Windows 11 di PC, Mudah dan Cepat

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/8/2025 18:00
5 Cara Install Windows 11 di PC, Mudah dan Cepat
Berikut Cara Install Windows 11 di PC(Doc Microsoft)

WINDOWS 11 adalah sistem operasi terbaru buatan Microsoft yang dirilis resmi pada 5 Oktober 2021 sebagai penerus Windows 10.

Windows 11 hadir dengan tampilan antarmuka baru yang lebih modern, fokus pada produktivitas, kompatibilitas aplikasi, dan integrasi dengan layanan cloud.

Berikut Cara Install Windows 11 di PC

1. Persiapan Sebelum Install

  • Cek Spesifikasi Minimum Windows 11
  • Prosesor: 1 GHz atau lebih cepat, 64-bit, minimal 2 core
  • RAM: 4 GB atau lebih
  • Penyimpanan: 64 GB atau lebih
  • TPM 2.0 & Secure Boot aktif
  • Kartu grafis kompatibel DirectX 12
  • Layar minimal 9 inci, resolusi 720p
  • Backup Data, simpan semua file penting di harddisk eksternal atau cloud.
  • Koneksi Internet Stabil.

2. Buat Media Instalasi

  • Download Media Creation Tool dari situs resmi Microsoft https://www.microsoft.com/software-download/windows11
  • Jalankan Media Creation Tool.
  • Pilih Create Installation Media, USB flash drive, DVD, atau ISO file.
  • Masukkan USB minimal 8 GB lalu ikuti petunjuk untuk membuat bootable USB.

3. Atur BIOS/UEFI

  • Restart PC dan masuk BIOS/UEFI, biasanya tekan F2, F12, Del, atau Esc saat booting.
  • Aktifkan Secure Boot dan pastikan TPM 2.0 diaktifkan.
  • Atur Boot Priority agar USB bootable ada di urutan pertama.
  • Simpan pengaturan dan restart.

4. Proses Instalasi Windows 11

  • Colokkan USB bootable dan nyalakan PC.
  • Saat muncul layar instalasi, pilih bahasa, waktu dan mata uang, keyboard.
  • Klik Install Now.
  • Masukkan product key atau bisa lewati jika belum punya.
  • Pilih Windows 11 Edition yang diinginkan.
  • Setujui lisensi.

Pilih metode instalasi:

  • Upgrade: mempertahankan file dan aplikasi jika dari Windows sebelumnya.
  • Custom: instal bersih, hapus semua data.
  • Pilih partisi tempat Windows 11 akan diinstal lalu klik Next.
  • Tunggu proses instalasi hingga selesai dan PC akan restart beberapa kali.

5. Konfigurasi Awal

  • Pilih wilayah dan tata letak keyboard.
  • Hubungkan ke Wi-Fi.
  • Masuk dengan akun Microsoft atau buat akun baru.
  • Atur PIN login.
  • Pilih preferensi privasi.
  • Tunggu hingga semua pengaturan selesai dan masuk ke desktop Windows 11.

Windows 11 memiliki banyak ciri dan perbedaan dari sebelumnya, seperti desain yang lebih modern, memiliki snap layout dan snap groups, terintegrasi Microsoft Teams, widget, gaming lebih baik dan mendukung aplikasi Android. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved