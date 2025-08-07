Berikut Fitur Windows 11(Doc Microsoft)

WINDOWS 11 adalah sistem operasi terbaru dari Microsoft yang dirilis secara resmi pada 5 Oktober 2021 sebagai penerus dari Windows 10.

Sistem operasi ini dirancang dengan tampilan yang lebih modern, performa yang lebih cepat, serta fitur-fitur baru yang mendukung produktivitas, keamanan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Berikut 13 Fitur Windows 11 yang Perlu Diketahui

1. Desain Antarmuka Baru

Windows 11 hadir dengan tampilan yang lebih bersih, minimalis, dan elegan. Taskbar dan Start Menu berada di tengah layar secara default, mirip macOS.

2. Start Menu Baru

Start Menu kini tidak lagi memakai live tiles. Lebih sederhana, hanya menampilkan pinned apps dan rekomendasi file terbaru.

3. Snap Layouts & Snap Groups

Fitur ini memudahkan kamu untuk membagi dan mengatur jendela aplikasi secara otomatis dalam berbagai layout multitasking.

4. Virtual Desktops Lebih Fleksibel

Windows 11 memungkinkan pengguna membuat beberapa desktop virtual dengan wallpaper dan aplikasi yang berbeda-beda.

5. Microsoft Store Baru

Toko aplikasi diperbarui total, tampilannya lebih cepat, bersih, dan kini mendukung aplikasi Win32, PWA, dan Android.

6. Dukungan Aplikasi Android

Kamu bisa menjalankan aplikasi Android di Windows 11, meskipun memerlukan Windows Subsystem for Android dan Amazon Appstore.

7. Fitur Gaming Lebih Baik

Auto HDR untuk game lebih cerah dan berwarna. DirectStorage mempercepat loading game jika pakai SSD NVMe. Xbox Game Pass terintegrasi langsung.

8. Integrasi Microsoft Teams

Microsoft Teams langsung terintegrasi di taskbar, memudahkan video call dan chatting lintas perangkat.

9. Widget Panel

Panel Widget memberikan informasi personal seperti cuaca, berita, kalender, dan lainnya secara dinamis dari sisi kiri layar.

10. Peningkatan Keamanan

Windows 11 dirancang untuk perangkat dengan TPM 2.0 dan Secure Boot, demi keamanan data yang lebih kuat dari malware dan ransomware.

11. Animasi dan Transisi Lebih Halus

Transisi antar aplikasi dan efek visualnya dibuat lebih lembut dan responsif, meningkatkan kenyamanan saat digunakan.

12. Pusat Notifikasi dan Quick Settings Baru

Pusat aksi dipisah menjadi dua: Notification Center dan Quick Settings, memudahkan akses fitur penting seperti Wi-Fi, brightness, dan volume.

13. Pembaruan Lebih Efisien

Update sistem pada Windows 11 lebih kecil, lebih cepat, dan dilakukan lebih efisien di latar belakang.

Windows 11 membawa tampilan modern dan banyak peningkatan fitur multitasking, keamanan, serta dukungan aplikasi. Cocok buat pengguna kasual, pekerja kreatif, hingga gamer.