13 Fitur Windows 11 yang Perlu Diketahui

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
WINDOWS 11 adalah sistem operasi terbaru dari Microsoft yang dirilis secara resmi pada 5 Oktober 2021 sebagai penerus dari Windows 10.
Sistem operasi ini dirancang dengan tampilan yang lebih modern, performa yang lebih cepat, serta fitur-fitur baru yang mendukung produktivitas, keamanan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Windows 11 hadir dengan tampilan yang lebih bersih, minimalis, dan elegan. Taskbar dan Start Menu berada di tengah layar secara default, mirip macOS.
Start Menu kini tidak lagi memakai live tiles. Lebih sederhana, hanya menampilkan pinned apps dan rekomendasi file terbaru.
Fitur ini memudahkan kamu untuk membagi dan mengatur jendela aplikasi secara otomatis dalam berbagai layout multitasking.
Windows 11 memungkinkan pengguna membuat beberapa desktop virtual dengan wallpaper dan aplikasi yang berbeda-beda.
Toko aplikasi diperbarui total, tampilannya lebih cepat, bersih, dan kini mendukung aplikasi Win32, PWA, dan Android.
Kamu bisa menjalankan aplikasi Android di Windows 11, meskipun memerlukan Windows Subsystem for Android dan Amazon Appstore.
Auto HDR untuk game lebih cerah dan berwarna. DirectStorage mempercepat loading game jika pakai SSD NVMe. Xbox Game Pass terintegrasi langsung.
Microsoft Teams langsung terintegrasi di taskbar, memudahkan video call dan chatting lintas perangkat.
Panel Widget memberikan informasi personal seperti cuaca, berita, kalender, dan lainnya secara dinamis dari sisi kiri layar.
Windows 11 dirancang untuk perangkat dengan TPM 2.0 dan Secure Boot, demi keamanan data yang lebih kuat dari malware dan ransomware.
Transisi antar aplikasi dan efek visualnya dibuat lebih lembut dan responsif, meningkatkan kenyamanan saat digunakan.
Pusat aksi dipisah menjadi dua: Notification Center dan Quick Settings, memudahkan akses fitur penting seperti Wi-Fi, brightness, dan volume.
Update sistem pada Windows 11 lebih kecil, lebih cepat, dan dilakukan lebih efisien di latar belakang.
Windows 11 membawa tampilan modern dan banyak peningkatan fitur multitasking, keamanan, serta dukungan aplikasi. Cocok buat pengguna kasual, pekerja kreatif, hingga gamer. (Z-4)
Microsoft kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran Copilot Vision dan berbagai fitur AI eksklusif di Windows 11.
Cek spesifikasi laptop Windows 11 dengan mudah! Panduan lengkap melihat RAM, CPU, GPU, dan info sistem lainnya. Klik sekarang & kenali laptopmu!
Microsoft telah meluncurkan fitur filter kata-kata kasar di Windows 11 pada Jumat (25/4). Fitur ini membantu pengguna untuk memfilter kata-kata kasar saat pengetikan suara.
Dalam lebih dari 90% insiden yang berujung pada tuntutan tebusan, para pelaku memanfaatkan perangkat yang belum dikelola dalam jaringan organisasi untuk mendapatkan akses awal.
Microsoft Store biasanya sudah terinstal secara bawaan di Windows 10 dan Windows 11. Namun, jika Microsoft Store tidak tersedia atau tidak berfungsi, Anda dapat menginstalnya kembali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved