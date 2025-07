Berikut Cara Install Adobe Acrobat Reader DC di PC(Doc Microsoft Store)

ADOBE Acrobat Reader DC adalah perangkat lunak gratis buatan Adobe Inc. yang digunakan untuk membuka, melihat, mencetak, dan memberi anotasi pada dokumen PDF.

Aplikasi ini merupakan PDF reader paling populer di dunia dan tersedia untuk Windows, macOS, Android, serta iOS.

1. Kunjungi Situs Resmi Adobe

Buka browser.

Kunjungi situs resmi Adobe https://get.adobe.com/reader

2. Unduh Instalasi

Di halaman tersebut, pastikan opsi yang tercentang sesuai kebutuhan, hilangkan centang pada software tambahan jika tidak diinginkan, seperti McAfee.

Klik tombol "Download Acrobat Reader".

File instalasi .exe akan mulai diunduh.

3. Jalankan File Installer

Setelah selesai download, buka file yang bernama AcroRdrDC_xxxxxxxxx.exe biasanya ada di folder Downloads.

Klik Yes jika muncul jendela izin dari Windows.

4. Proses Instalasi

Tunggu proses instalasi berjalan, butuh koneksi internet karena akan mengunduh file tambahan.

Setelah selesai, klik "Finish".

5. Jalankan Adobe Reader

Buka aplikasi Adobe Acrobat Reader DC dari Start Menu atau shortcut desktop.

Sekarang kamu bisa membuka, membaca, dan mencetak file PDF.

Setelah terinstall, jadikan default untuk membuka file PDF dengan cara klik kanan file PDF, open with, choose another app, pilih Adobe Acrobat Reader DC, centang Always use this app dan OK. (Z-4)