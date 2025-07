Pengertian Frame per Second: Apa itu dan Mengapa Penting?

Ilustrasi.(Freepik)

Apakah kamu pernah mendengar istilah frame per second atau FPS saat bermain game atau menonton video? Istilah ini sering muncul, tapi apa sebenarnya pengertian frame per second?

Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu FPS, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ini penting dalam dunia teknologi, khususnya game dan video. Yuk, simak penjelasannya!

Frame per second adalah istilah yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak gambar (frame) yang ditampilkan dalam satu detik pada layar. Setiap frame adalah satu gambar statis, dan ketika banyak frame ditampilkan secara berurutan dengan cepat, kita melihatnya sebagai gerakan yang mulus, seperti di film atau game.

Misalnya, jika sebuah video memiliki 30 FPS, itu berarti ada 30 gambar yang ditampilkan setiap detik. Semakin tinggi angka FPS, semakin halus gerakan yang kita lihat. FPS sering digunakan untuk menggambarkan kualitas visual di game, animasi, atau video.

Mengapa Frame Per Second Penting?

Frame per second sangat penting karena memengaruhi pengalaman kita saat menggunakan teknologi. Berikut beberapa alasan mengapa FPS perlu diperhatikan:

Game Lebih Mulus: Dalam game, FPS tinggi seperti 60 atau 120 membuat gerakan karakter dan lingkungan terlihat lebih nyata dan responsif.

Video dengan FPS tinggi, seperti 60 FPS, memberikan gerakan yang lebih halus, terutama untuk adegan cepat seperti olahraga.

Kenyamanan Mata: FPS rendah, seperti di bawah 24, bisa membuat mata lelah karena gerakan terlihat patah-patah.

Bagaimana Frame Per Second Bekerja?

Frame per second dihasilkan oleh perangkat keras seperti kartu grafis (GPU) pada komputer atau konsol game. GPU bertugas membuat frame dan mengirimkannya ke layar. Proses ini melibatkan:

Pemrosesan Data: GPU menghitung gambar berdasarkan instruksi dari game atau aplikasi. Rendering Frame: Setiap frame dibuat dan disimpan sementara sebelum ditampilkan. Pengiriman ke Layar: Frame dikirim ke monitor dengan kecepatan tertentu, diukur dalam FPS.

Jika perangkat keras kuat, FPS bisa lebih tinggi. Namun, jika perangkat lelet, FPS bisa turun, menyebabkan lag atau gerakan patah-patah.

Faktor yang Memengaruhi Frame Per Second

Beberapa hal yang bisa memengaruhi tinggi rendahnya frame per second adalah:

Spesifikasi Perangkat: Prosesor, kartu grafis, dan RAM yang lebih baik mendukung FPS tinggi.

Pengaturan Grafis: Kualitas grafis tinggi di game membutuhkan lebih banyak tenaga, sehingga FPS bisa turun.

Resolusi Layar: Resolusi tinggi seperti 4K membutuhkan lebih banyak frame, yang bisa menurunkan FPS.

Kecepatan Refresh Rate: Monitor dengan refresh rate tinggi (seperti 120Hz) mendukung FPS lebih baik.

Berapa FPS yang Ideal?

Jumlah frame per second yang ideal tergantung pada kebutuhan:

24 FPS: Standar untuk film, memberikan efek sinematik.

30 FPS: Cukup untuk game kasual atau video biasa.

60 FPS: Ideal untuk game kompetitif dan video berkualitas tinggi.

120 FPS atau Lebih: Digunakan di game profesional atau monitor canggih untuk pengalaman super mulus.

Jika FPS di game atau video terlalu rendah, kamu bisa mencoba tips ini:

Turunkan pengaturan grafis di game, seperti tekstur atau bayangan. Perbarui driver kartu grafis untuk performa optimal. Tutup aplikasi lain yang berjalan di latar belakang. Upgrade perangkat keras, seperti GPU atau RAM, jika memungkinkan.

Kesimpulan

Frame per second adalah ukuran penting yang menentukan seberapa mulus gambar bergerak di layar. FPS memengaruhi pengalaman bermain game, menonton video, dan bahkan kenyamanan mata. Dengan memahami pengertian frame per second dan faktor yang memengaruhinya, kamu bisa mengoptimalkan perangkat untuk mendapatkan performa terbaik. Jadi, apakah kamu sudah siap meningkatkan FPS di game favoritmu?