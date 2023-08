Tim PUBG Mobile Alter Ego Ares Banggakan Indonesia di Asia Tenggara

Turnamen esports PUBG Mobile kasta tertinggi di kawasan Asia Tenggara, 2023 PUBG Mobile Super League Southeast Asia Fall atau disingkat sebagai 2023 PMSL SEA FALL, telah menyelesaikan rangkaian acaranya tepat 27 Agustus 2023 kemarin, dengan menghasilkan tim asal Indonesia Alter Ego Ares sebagai juara bertahan.

2023 PMSL SEA FALL telah berlangsung padai 2-27 Agustus 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ajang ini mempersembahkan total hadiah dengan nilai fantastis US$250 ribu atau setara 3,8 miliar rupiah, turnamen ini menjadi medan pertempuran bagi 20 tim PUBG Mobile paling kompetitif di Asia Tenggara.

Sang juara yaitu Alter Ego Ares yang dianggotai Rosemary, Potato, Okta, Alva, Fanatic, dan Badru memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan hasil yang dinilai sesuai ekspektasi. Mengakhiri babak Liga di posisi 9, Alter Ego Ares terlihat masih belum berhasil mengukuhkan posisi mereka di papan atas babak Final, mengakhiri klasemen akhir kedua di posisi 13 saja.

Namun, peningkatan peringkat yang dramatis berhasil dialami oleh Alter Ego Ares berkat performa konsisten yang mereka berikan pada hari ketiga. Puncaknya, Alter Ego Ares menutup perlawanan 15 tim Asia Tenggara lainnya dengan total perolehan 163 poin, disusul tim asal

Thailand FaZe Clan sebagai 1st Runner Up dengan 159 poin dan sesama tim Indonesia, Bigetron Red Villains, sebagai 2nd Runner Up dengan catatan 139 poin. Sementara itu, punggawa Vampire Esports, TonyK, dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) berkat performa apiknya pada ajang kali ini.

Selain gelar raja bertahan di Asia Tenggara dan hadiah uang tunai US$49,5 ribu atau setara 757 juta rupiah, Alter Ego Ares juga membawa pulang 1 tiket menuju turnamen PUBG Mobile kasta tertinggi di dunia, 2023 PUBG Mobile Global Championship (PMGC) yang akan digelar di Turki. Tiket menuju 2023 PMGC juga didapatkan oleh 5 tim lainnya yaitu FaZe Clan (Thailand), Bigetron Red Villains (Indonesia), XERXIA Esports (Thailand), Morph GPX (Indonesia), dan SEM9 (Malaysia).

Selain 6 tim yang disebutkan di atas, terdapat 5 tim lainnya yang juga lolos ke 2023 PMGC melalui jalur 2023 PMGC Country Qualification Points, yaitu Persija EVOS (Indonesia), Vampire Esports (Thailand), Yoodo Alliance (Malaysia), Dingoz Xavier (Vietnam), dan Genesis Esports

(Myanmar).

April lalu, Alter Ego Ares turut dinobatkan sebagai juara 2023 PMSL SEA SPRING setelah mengungguli 19 tim Asia Tenggara lainnya. Ini menjadikan mereka sebagai satu-satunya tim PUBG Mobile yang berhasil mempertahankan gelar juara Asia Tenggara selama dua musim berturut-turut. Ditambah dengan perolehan medali emas pada ajang SEA Games 2023

Cambodia, Indonesia mengukuhkan posisi sebagai negara yang belum terkalahkan di ajang esports PUBG Mobile tingkat Asia Tenggara sepanjang tahun 2023 ini. (B-4)