Memahami Komponen Sistem Informasi serta Unsur dan Tipe-tipenya

KOMPONEN utama dari sistem informasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer, telekomunikasi, database, sumber daya manusia, dan prosedur. Perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi adalah bagian dari teknologi informasi (TI) yang telah menjadi bagian integral dari operasi dan manajemen organisasi saat ini.

Salah satu tujuan penggunaan komponen ini adalah untuk mendistribusikan data. Secara umum, ini dikenal sebagai alat untuk menganalisa data dan telah umum digunakan di berbagai instansi pemerintah, pendidikan, dan bisnis.

Penting untuk memahami peran dan fungsi dari berbagai komponen sistem informasi yang disebutkan di bawah ini:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Merupakan alat fisik yang terlihat jelas dan terdiri dari komputer dan berbagai kabel pendukung. Ini termasuk juga alat pengolahan data seperti keyboard, disk eksternal, dan router.

Perangkat keras berfungsi sebagai alat untuk memproses masukan dan keluaran informasi.

Penggunaan server paralel bertujuan untuk meningkatkan jangkauan sistem.

Hardware juga dilengkapi dengan penyimpanan data besar untuk mendukung pekerjaan di perusahaan dan pemerintahan, didukung oleh jaringan telekomunikasi yang luas.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak memiliki peran penting dalam pengolahan data. Ini memungkinkan terjemahan informasi ke dalam bahasa komputer atau teknologi.

Terdiri dari dua bagian, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem.

Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk tugas-tugas, pembuatan dokumen, atau desain lainnya, seperti spreadsheet. Sementara itu, perangkat lunak sistem seperti Windows, Linux, atau iOS.

3. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi memungkinkan koneksi antarorang meskipun berjarak jauh. Ini dapat dicapai melalui penghubung kabel atau nirkabel.

Jaringan kabel menggunakan kabel serat optik, sedangkan jaringan nirkabel menggunakan Wi-Fi.

Jaringan dengan jangkauan yang lebih kecil biasanya digunakan di kantor atau sekolah menggunakan Local Area Network (LAN), sedangkan jaringan dengan jangkauan yang lebih luas biasanya menggunakan Wide Area Network (WAN). Semua jaringan ini membutuhkan koneksi dengan perangkat keras dan lunak.

4. Basis Data

Basis data merupakan pusat informasi yang terkumpul dan siap untuk diolah. Basis data digunakan sebagai hasil dari pengolahan sistem informasi. Diperlukan ruang yang memadai untuk pengolahan data tertentu.

5. Sumber Daya Manusia

Setelah semua komponen perangkat tersedia, manusia menjadi penggerak utama dari sistem informasi. Dengan proses berpikir manusia, sistem akan terus berkembang. Kemudahan akses terhadap data dan informasi didukung oleh komponen sistem informasi yang baik.

Dengan adanya semua komponen ini, pekerjaan manusia dapat menjadi lebih mudah di masa depan.

Selain itu, semua komponen ini saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan. Dimulai dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, hingga sumber daya manusia sebagai penggeraknya. Dengan bantuan pikiran manusia, semua teknologi yang ada dapat memberikan manfaat dan terus berkembang. (Z-1)