Cara Mengetahui Nama Font yang Digunakan

ANDA mungkin sering melihat font yang bagus tetapi tidak mengetahui namanya. Tenang saja, ada beberapa cara untuk melihat nama font tersebut.

Cara tersebut berupa aplikasi atau web browser tertentu. Para desainer grafis dapat menggunakan cara-cara tersebut untuk mengetahui jenis font tertentu.

Cara mengetahui jenis font menggunakan web browser

a. Identifont.

1. Kunjungi terlebih dahulu situs Identifont di http://www.identifont.com/.

2. Tampilan situs yang berisi beberapa kolom kosong dengan beberapa pertanyaan akan muncul.

3. Jawablah satu-persatu kolom pertanyaan tersebut.

4. Situs hanya akan menanyakan kemiripan jenis font yang ingin diketahui berdasarkan jenis font yang sudah diketahui.

b. Fontspring Matcherator

1. Kunjungi situs Fontspring Matcherator di https://www.fontspring.com/matcherator.

2. Lalu klik tombol Upload Image untuk mengunggah gambar jenis font yang ingin diketahui nama jenisnya. Jangan lupa untuk menyimpan file hasil jepretan atau gambar dengan kualitas yang baik dan jelas terlebih dahulu.

3. Setelah itu tunggu sampai situs selesai mengunggah file dan mulai mencari jenis nama fontnya.

4. Kemudian secara otomatis situs Font Matcherator akan menemukan nama jenis font tersebut atau

1. Kunjungi situs Fontspring Matcherator di https://www.fontspring.com/matcherator.

2. Lalu klik tombol Image URL.

3. Lalu masukan URL jenis font yang sudah disalin, kemudian klik tombol Get URL.

4. Tunggu sampai situs mencari nama jenis tersebut, maka jenis font tersebut sudah bisa ditemukan.

c. WhatTheFont

1. Simpan terlebih dahulu gambar jenis font yang ingin diketahui jenisnya dengan format JPG, JPEG, atau PNG dengan kualitas yang baik.

2. Selanjutnya kunjungi https://www.myfonts.com/WhatTheFont/.

3. Upload file gambar dengan cara klik Choose File dan pilih gambar lalu klik Open.

4. Jika sudah terunggah, WhatTheFont akan memberi hasil pencarian jenis font gambar tersebut.

d. Font Squirrel Matcherator

1. Kunjungi https://www.fontsquirrel.com/matcherator.

2. Unggah file yang telah disimpan.

3. Klik Matcherator It untuk mencari jenis font dalam gambar tersebut.

4. Tunggu proses pencarian tersebut dan hasil jenis font yang paling mirip akan muncul.

e. Fount

1. Kunjungi situs di https://fount.artequalswork.com/ untuk mengunduh plugin Fount.

2. Instal plugin tersebut.

3. Fitur Fount dapat dipakai di website-website tertentu.

4. Untuk mengecek fontnya, klik kanan pada jenis font tertentu di tulisan yang ada di website, lalu arahkan ke Fount agar dapat dideteksi.

f. Font Face Ninja

1. Kunjungi situs di https://www.fonts.ninja/ untuk mengunduh plugin Font Face Ninja.

2. Tambahkan plugin tersebut ke Chrome.

3. Jika sudah terpasang, klik kanan pada icon Font Face Ninja dan arahkan kursor pada jenis font yang ada di website, lalu nama font dan detail ukurannya akan muncul.

g. What Font Is

1. Kunjungi situs What Font Is di https://www.whatfontis.com/.

2. Klik klik tombol Abc pada keterangan Drag & Drop your image here to identify your font! Untuk mengunggah gambar jenis font tertentu.

3. Pilih file gambar lalu tunggu sampai situs selesai mengunggah file.

4. Jika file gambar terbaca oleh situs maka otomatis akan ter crop, lalu lanjutkan dengan klik Next Step.

5. Jika file gambar belum terbaca jelas, maka Anda bisa melakukan optimasi dengan mengatur rotation, brightness, dan contras agar gambar tersebut bisa lebih jelas.

6. Setelah itu klik tombol merah Find The Font untuk menemukan nama jenis font tersebut.

7. Jika Anda ingin mencari menggunakan link URL maka masukan salinan link pada tombol specify an Image URL.

8. Setelah klik kembali tombol FIND THE FONT agar situs menemukan nama jenis font tersebut.

h. Flickr Typeface Identification

Anda dapat mengunggah foto dari font yang ingin dicari namanya. Lalu member Flickr yang tahu nama font tersebut akan memberi tahu Anda. Situs ini banyak digunakan oleh para desainer profesional di bidang desain website.

Cara mengetahui jenis font menggunakan aplikasi

1. Photoshop

Photoshop dapat mendeteksi jenis font tanpa menggunakan internet. Photoshop dapat Anda gunakan dengan perangkat PC atau laptop dengan spesifikasi khusus untuk dapat menjalankan aplikasi ini.

Berikut caranya.

1. Simpan file gambar font yang ingin dicari jenisnya.

2. Buka aplikasi photoshop, pilih menu File kemudian Open untuk memasukan file gambar tersebut.

3. Klik menu Type dan scroll sampai Anda menemukan menu Match Font.

4. Tunggu proses pencariannya.

5. Photoshop akan menampilkan nama jenis font sesuai dengan gambar yang dimasukkan.

2. WhatTheFont - iTunes

WhatThe Font merupakan aplikasi di iTunes yang berguna untuk mengetahui berbagai jenis font terlebih khusus untuk pengguna iPhone.

Caranya cukup mudah, yaitu dengan memotret font atau memiliki file gambar font. Kemudian buka aplikasi tersebut dan unggah file tersebut. Jenis font akan muncul setelahnya. (OL-14)