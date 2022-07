Cara Bikin Video Bokeh dan Link Download Aplikasi Android

APA Itu Bokeh? Bokeh adalah kualitas estetika fotografi yang dihasilkan dari bagian yang tidak fokus atau blur. Kata Bokeh sendiri berasal dari bahasa Jepang ‘boke’ dengan cara mengucap “boh-kay” . Arti dari kata bokeh ini adalah buram, tidak berkabut atau blur.

Bokeh sendiri sudah menjadi efek yang sangat familiar di dunia fotografi dan videografi. Efek bokeh bisa memberikan kesan latar belakang atau background terlihat blur dan sangat kontras dengan objek utama.Pada dasarnya video bokeh dihasilkan dari, perbedaan jarak dan objek. artinya jarak antara objek terdekat dalam fokus kamera dan objek terjauh dalam video.

Fitur bokeh memang sudah banyak ditemui di HP Android terbaru dengan efek bokeh juga, dapat memberikan hasil yang terlihat lebih menarik dan profesional. Namun, tidak demikian dengan HP jadul yang memiliki fitur terbatas.

Tak heran, dalam teknik pengambilan gambar pun perlu ditambahkan efek ini yang menjadi tren bagi anak-anak zaman sekarang sehingga terlihat video yang tersebar lewat media sosial selalu mengalami perubahan. Dengan begitu Aplikasi video bokeh mulai dicari oleh para pengguna HP Android. Makin canggihnya kamera bokeh Android dari waktu ke waktu, membuat pengguna makin mudah membuat konten video terbaik.

Keberadaan aplikasi video bokeh Android semacam ini jelas bakal sangat membantu penggunaannya untuk berkreasi.

Google Play Store menjadi gudangnya beragam aplikasi untuk smartphone Android. Di toko aplikasi besutan Google tersebut, Anda bisa menemukan banyak aplikasi untuk membuat video bokeh langsung dari HP Android.

Lantas, apakah video bokeh tersebut dapat dibuat dengan aplikasi Android ? berikut penjelasanya.

10 Aplikasi Video Bokeh dengan Hp Android :

1. InShot

InShot adalah aplikasi video bokeh yang dikenal sebagai aplikasi editing terbaik yang ada di platform android. InShot juga memiliki kemampuan yang dapat memberikan efek bokeh pada video, selain itu Inshot juga bisa melakukan editing simpel cut-to-cut video,menambahkan stiker, teks atau beragam filter unik yang telah tersedia.

Selain memberikan efek video bokeh, aplikasi InShot dapat digunakan secara gratis. Meskipun InShot juga menyediakan beberapa fitur tambahan yang bisa dibuka dengan membayar sejumlah biaya. Untuk Anda yang ingin mencoba bisa langsung mengunduh InShot di Google Play Store.

2. Power Director

Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan editing video di kamera android. Tak cuma jadi aplikasi efek bokeh, Power Director juga bisa diandalkan untuk melakukan editing simpel. Seperti menambahkan lagu, caption, dan sebagainya.

Aplikasi bokeh Android terbaik ini sudah ada di Google Play Store, Anda bisa langsung meluncur ke sana untuk mengunduhnya.

3. After Focus

Aplikasi selanjutnya yang bisa Anda gunakan untuk membuat efek bokeh pada video adalah After Focus. Seperti aplikasi lainnya, After Focus bisa diunduh dan gunakan secara gratis.

Kamera bokeh android dengan menggunakan After Focus, Anda dapat membuat latar belakang buram ala foto dari DSLR. Selain itu, berbagai efek filter menawarkan efek yang membuat foto terlihat alami dan realistis.

Cukup tandai area yang Anda inginkan untuk dibuat bokeh, After Focus dapat mengenali area fokus dengan tepat secara otomatis. Anda bisa langsung mencoba aplikasi After Focus dengan mengunduhnya di Google Play Store.

4. Bacon Camera

Aplikasi Bacon dapat memberikan efek bokeh pada video langsung dari smartphone.

Aplikasi kamera ini punya kontrol manual, seperti Full Manual Focus, Full Manual White Balance, Full Manual Exposure, Semi Manual ISO Speed, dan lain sebagainya.

Bacon Camera juga menawarkan kontrol luas atas penyeimbangan warna, efek dan beragam tools yang sangat berguna. Untuk menggunakan aplikasi Bacon Camera, Anda bisa mengunduhnya di Google Play Store.

5. Mago Video

Aplikasi kamera bokeh ini menawarkan UI alias tampilan antarmuka yang cukup segar dan colorful.

Tak cuma bisa bikin video bokeh, aplikasi Mago Video juga bisa digunakan untuk menggabungkan video, menambahkan gambar, suara atau musik, stiker, teks dan sebagainya.

Hasil video yang Anda buat nantinya juga bisa langsung dibagikan dan dipamerkan ke media sosial. Anda bisa mengunduh aplikasi Mago Video di Google Play Store, dan mencobanya.

6. Square Video

Berikutnya adalah aplikasi bernama Square Video. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk membuat video dengan latar belakang bokeh dan membuat video dengan frame persegi.

Square Video memiliki beberapa fitur utama, seperti real time editing video, mengatur latar belakang bokeh atau latar belakang warna, mengubah ukuran video, mengubah orientasi video, menambahkan musik, membuat slideshow foto dan sebagainya.

Untuk mencoba aplikasi ini dengan menggunakan kamera Android terbaru, Anda dapat langsung mengunduh Square Video di Google Play Store.

7. Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro memiliki banyak jenis fitu editing dan fitur baru diluncurkan secara teratur untuk menyederhanakan langkah-langkah dan menghemat waktu — lihat beberapa pembaruan terbaru.

Membuat keterangan secara otomatis dengan Ucapan ke Teks dengan mengubah dialog menjadi teks dengan transkripsi otomatis. Tambahkan dan edit subtitle untuk keterlibatan dan aksesibilitas — sekarang dalam lebih dari selusin bahasa.

Memformat ulang video secara otomatis selain itu, Auto Reframe membantu mempercepat alur kerja Anda dan mengoptimalkan rekaman untuk media sosial dengan pembiasan cerdas yang membuat konten penting tetap dalam bingkai, baik itu persegi, vertikal, 16:9, atau dalam resolusi 4K.

8. nPics Shot

InPics Shot jadi aplikasi berikutnya yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat video bokeh di HP Android. Aplikasi ini juga dapat melakukan editing video dengan mudah untuk YouTube, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya.

Aplikasi InPics Shot juga memungkinkan Anda menambahkan teks dan stiker, memutar video di kamera bokeh Android Anda. Setelah melakukan editing, video yang Anda buat bisa diekspor dalam kualitas HD dan bakal lebih jernih saat ditonton.

Untuk bisa mencoba aplikasi InPics Shot, Anda bisa langsung mengunduhnya melalui Google Play Store.

9. Blur Video

Sesuai dengan namanya, aplikasi ini bisa memberikan efek blur atau bokeh pada video Anda. Efek bokeh bisa Anda berikan secara bebas ke selurh bagian video, seperti kiri, kanan, atas dan bawah.

Ada juga fitur Instagram no crop yang memungkinkan Anda untuk mengunggah video ke IG tanpa mengubah aspek rasio dari video. Aplikasi Blur Video bisa langsung Anda coba dan langsung mengunduhnya melalui Google Play Store.

10. Videoshow Video Editor.

Terakhir, aplikasi Videoshow Video Editor juga menawarkan beragam fitur pada pengguna. Mulai dari memberikan efek bokeh, membuat slow motion, sampai memberikan beragam efek visual pada video yang Anda buat. Setelah selesai melakukan editing, Anda dapat mengekspor hasil dengan kualitas HD yang jernih dan tanpa crop. Video Show Video Editor bisa Anda unduh di Google Play Store.

Untuk menciptakan efek ini di kamera handphone sulit. perlu memastikan bahwa handphone yang digunakan memiliki dua atau lebih kamera belakang. Jika kamu memiliki handphone andalan merek-merek ternama seperti Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, dan sejenisnya, maka kemungkinan besar kamu dapat menggunakan fitur ini.

Selain menggunakan aplikasi kamera bawaan dari pabrik, kamu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kamera third party . Keuntungan aplikasi menggunakan third party adalah fitur yang lebih lengkap, seperti pengaturan aperture, shutter speed , dsb. Contoh-contoh aplikasi tersebut antara lain: AfterFocus ( Android & iOS ), ProShot ( Android & iOS ] ), Manual (iOS). (OL-13)