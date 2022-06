YouTube Shorts Adakan Kampanye #SambilanCuan

Dalam rangka merayakan hari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Internasional hari ini, YouTube Shorts bersama konten kreator adakan kampanye #SambilanCuan.

"Ketika aku dapat tawaran untuk ikut kampanye ini, aku sangat tertarik. Karena aku dulu sempat mengalami ketika aku bikin satu usaha yang masih kecil itu sangat susah untuk aku bisa promosi. Karena modal baru dikit, untung baru dikit, sedangkan kalau mau promosi butuh modal yang cukup banyak untuk di promosi sama seseorang apalagi yang sudah punya massa besar. Pasti cukup mahal," kata Jerome Polin selaku content creator saat diskusi daring, Senin.

"Jadi ketika ada kampanye ini aku bisa bantu. Aku sebagai seseorang yang punya followers lumayan, jadi aku sangat tertarik untuk bisa bantu orang untuk mempromosikan usaha mereka. Dan juga aku harap nggak cuma bisa bikin orang itu sukses tapi banyak orang juga yang punya kesempatan itu dan jadi semangat," sambungnya.

Di sisi lain, Christie Basil dan Sonia Basil yang juga merupakan content creator mengungkapkan bahwa dengan YouTube Shorts, mereka dapat mengedukasi penonton untuk dapat mengetahui proses dari suatu usaha.

Tak hanya mengedukasi dan menginspirasi, lewat konsistensinya mengunggah konten menarik di YouTube Shorts, mereka pun dapat terhubung dengan lebih banyak calon klien dari berbagai daerah hingga mancanegara yang tertarik dengan produk mereka.

Terakhir, Christie dan Sonia menyarankan kepada para pelaku bisnis muda yang masih berproses menjalankan bisnisnya untuk terus mengeksplorasi dan belajar untuk terus menjadi lebih baik lagi.

"Be a good listener, karena dari situ kita bisa terus belajar dari orang lain. Dari situ kita bisa tahu what next, what our passion, dari menjadi pendengar yang baik, kita bisa belajar banyak hal, dan memperjelas arah bisnis serta tujuan kita mau kemana," ujar Sonia.

"Ini juga berlaku untuk menghadapi para klien kami, jadi kami pun tahu solusi apa yang harus diberikan," tutupnya. (Ant/OL-12)