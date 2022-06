WhatsApp Perkuat Fitur Privasi di Bagian Profil Hingga Panggilan Video

Aplikasi jejaring sosial WhatsApp memperkuat fitur privasi untuk bagian profil hingga panggilan video untuk dapat mendukung lebih baik layanannya.

Sebelumnya WhatsApp diketahui pada 2021 mengembangkan pengguna untuk memiliki fitur menyembunyikan foto profil, status "last seen", serta "about" dari orang- orang tertentu meski berada di daftar kontak mereka.

Fitur itu sebenarnya sudah diujikan pada fitur beta, namun terbaru akhirnya fitur itu dirilis secara global baik untuk pengguna dengan iOS maupun dengan Android.

Melansir GSM Arena, Sabtu, ini menjadi fitur terkait privasi yang mengalami peningkatan yang baik dari anak usaha Meta itu.

Hingga saat ini, Anda memiliki tiga opsi privasi untuk foto profil Anda, terakhir terlihat, dan Tentang info yang terdiri dari "Semua Orang", "Kontak saya", dan "Tidak Ada Orang".

Kini opsi itu bertambah berupa "Kontak saya kecuali ..." dan tidak hanya berfungsi menyembunyikan foto profil, "last seen", dan "about" tapi juga untuk menyembunyikan WhatsApp status anda.

Perlu dicatat jika Anda mengaktifkan fitur ini dan tidak membagikan tampilan terakhir Anda dengan orang lain, Anda juga tidak akan dapat melihat kegiatan mereka seperti tanda terima telah dibaca.

Satu-satunya perbedaan adalah anda tetap bisa menghubungi kontak tersebut termasuk di dalam obrolan grup.

Agar bisa mengaktifkan fitur ini, Anda bisa masuk ke menu Pengaturan > Akun > Privasi WhatsApp di perangkat iPhone dan Android untuk mencoba kontrol privasi baru ini.

Selain meluncurkan kontrol privasi baru secara luas, WhatsApp juga mengumumkan beberapa fitur panggilan video grup.

WhatsApp menghadirkan fitur untuk melakukan "mute" terhadap anggota lain jika ternyata seseorang lupa mematikan mikrofonnya.

Selain itu, kini anda bisa mengirim pesan kepada pihak lain sambil melakukan panggilan tersebut. (Ant/OL-12)