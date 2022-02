Tiga Perusahaan Sepakat Bangun Sistem Komunikasi Kabel Laut

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. (CCSI) bersama dengan PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix NAP Info) pada Selasa (22/2) telah menandatangani dokumen legalitas terkait pendirian PT Varuna Cahaya Santosa yang merupakan perusahaan patungan untuk pembangunan jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) berkapasitas tinggi yang dinamakan Varuna Cable System (VCS).

Jaringan SKKL ini akan menghubungkan pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo, Sulawesi, Kalimantan, Bawean, Madura dan kembali ke pulau Jawa dalam satu lingkaran yang tersambung dengan panjang kabel optik secara keseluruhan lebih dari 3.400 km (tiga ribu empat ratus kilometer).

Dalam kesempatan terpisah, CCSI dan Matrix NAP Info juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) dengan Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) terkait minat Mitsui untuk turut ambil bagian dalam penyertaan saham di VCS dan pembahasan berkaitan dengan hal ini masih berlangsung.

Latar belakang kehadiran VCS adalah untuk turut berpartisipasi dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang merupakan

fondasi dasar bagi ekonomi digital yang sedang berkembang cepat. Para stakeholders dari VCS melihat bahwa perkembangan jaringan telekomunikasi yang semakin meluas di luar pulau Jawa secara mutlak memerlukan pembangunan jaringan backbone kabel optik bawah laut yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia.

Dalam kerja sama ini, CCSI bertanggung jawab sebagai kontraktor pengadaan dan penggelaran (Engineering Procurement Construction), dan saat pengoperasian dan pemeliharaan jaringan. Kabel Optik Bawah Laut yang akan digunakan adalah buatan CCSI dengan spesifikasi teknis 48 (empat puluh delapan) fiber cores, dengan tipe kabel Repeaterless System, light-weight (LW), singlearmoured (SA) atau double armoured (DA).

“Kami di Matrix NAP Info melihat VCS ini sebagai salah satu kendaraan dalam hal perwujudan literasi digital inklusif yang menekankan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu provider jaringan yang telah hadir di Indonesia selama lebih dari dua dekade ini, kami harapkan kehadiran VCS juga sebagai bentuk kontribusi nyata kami bagi Indonesia sejalan dengan ajakan pemerintah agar seluruh stakeholder ICT dapat berkolaborasi dalam hal transformasi digital tanah air”, ujar Thomas Dragono, Managing Director

Matrix NAP Info.

“Varuna Cable System (VCS) memiliki keunggulan dalam jangkauan melayani daerah-daerah di beberapa kepulauan Indonesia yang sedang

berkembang ekonomi digitalnya. Kerja sama dan kolaborasi CCSI – Matrix NAP Info – Mitsui menunjukkan komitmen yang tinggi dalam

pelayanan yang diberikan kepada para mitra strategis lintas industri yang akan menggunakan jaringan VCS,” tutup Peter Djatmiko, President

Director CCSI dan VCS. (OL-12)