Nielsen dan The Trade Desk Dukung Resolusi Sistem Identifikasi 

NIELSEN dan The Trade Desk menjalin kemitraan strategis dalam mendukung resolusi sistem identifikasi melalui jaringan internet terbuka pada pasar internasional utama di seluruh dunia. The Trade Desk akan membantu Nielsen dalam menyediakan data demografis terintegrasi tersebut mulai dari Prancis, Italia, dan Inggris Raya. Sistem ini akan efektif menyusul di Jepang, Australia, dan Jerman per 1 April mendatang. Selanjutnya inisiatif ini akan diterapkan secara menyeluruh di pasar Asia, Eropa, Kanada, dan Meksiko, pada awal 2022.

Data demografi yang disediakan oleh The Trade Desk akan diintegrasikan ke sistem identifikasi Nielsen untuk memberikan tingkat akurasi dan cakupan yang lebih tinggi dalam pengukuran iklan digital Nielsen melalui internet sehingga terhubung dengan demografi digital di jutaan perangkat. Alhasil, pengiklan dan penerbit dapat lebih yakin dan nyaman dalam menggunakan Rating Iklan Digital Nielsen karena solusi tersebut menghilangkan duplikasi demografi audiens dengan tepat di seluruh platform seluler dan komputer saat iklan digital dilihat. Kemitraan ini juga menandakan Nielsen menjadi penyedia layanan measurement pilihan The Trade Desk dan menguatkan hubungan yang sudah berlangsung lama antara kedua perusahaan.

"Kemitraan strategis antara The Trade Desk berdampak langsung meningkatkan Sistem Identitas Nielsen secara global, dan menunjukkan komitmen kami terhadap pengukuran independen dan interoperabilitas pasar, memfasilitasi ekosistem terbuka untuk industri media, dengan audiens yang tidak terduplikasi di berbagai platform," kata Karthik Rao, Chief Operating Officer Nielsen, dalam keterangan tertulis, Senin (21/2). "Kami terus mengembangkan teknologi dan metodologi seraya bergerak menuju Nielsen ONE dan ini adalah tonggak yang sangat penting untuk visi pengukuran lintas platform di semua layar, didukung oleh kemampuan pengukuran digital yang kuat."

The Trade Desk berkomitmen menciptakan pengukuran yang akurat dan transparan dalam memberikan pengalaman beriklan digital yang optimal dengan sokongan data demografi akurat dari The Trade Desk. Dengan demikian, pengguna memiliki ruang besar untuk mendapat keuntungan karena pengintegrasian data tersebut meningkatkan sistem pengukuran, pelaporan, dan analisis yang lebih komprehensif melalui media digital yang menjangkau pasar global.

"Sebagai platform sisi permintaan independen terbesar di dunia, The Trade Desk berada dalam posisi prima untuk menyediakan internet terbuka dengan standardisasi tinggi dalam pengukuran yang meningkatkan output keputusan berbasis data, kinerja periklanan dengan transparansi tinggi," ucap Michelle Hulst, Chief Data Officer, The Trade Desk. "Sejak lama, kami percaya bahwa kita semua perlu mendukung ekosistem media digital, khususnya dalam melakukan pengukuran, dan kami berharap dapat memajukan internet terbuka bersama Nielsen secara internasional."

Sebagai bagian dari Sistem Identitas Nielsen, ID Graph Nielsen dikalibrasikan dan divalidasi oleh panelis-panelis Nielsen yang berkompeten dan berintegritas tinggi. Kemitraan dengan The Trade Desk akan mendorong Nielsen untuk meningkatkan Sistem Resolusi ID-nya secara global dan benar-benar menghadirkan audiens yang tidak terduplikasi di seluruh platform linier dan digital sebagai bagian dari Nielsen ONE, solusi pengukuran lintas media. (OL-14)