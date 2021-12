Ini Gim Mobile Terpopuler Sepanjang 2021

JUMLAH gamers di Indonesia diperkirakan masih akan mengalami tren positif di Tanah Air berkat pertumbuhan yang terus meningkat akibat pandemi covid-19.

Mulai dari gamers casual hingga gamers hardcore, jumlahnya bertambah.

Kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang menempati posisi pendapatan terbanyak dari gim di kawasan Asia Tenggara.

Pertumbuhan gamers itu juga ditenggarai dengan semakin banyaknya ponsel-ponsel pintar yang tersedia dari berbagai kelas dan mudah dijangkau masyarakat.

Untuk itu tidak perlu heran jika jumlah gamers di Indonesia berasal dari para pengguna ponsel dengan total 88,9% (Berdasarkan Laporan Hootsuite 2021).

Berikut adalah 10 gim mobile yang laku dan laris di Indonesia:

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang adalah gim yang masuk dalam kategoriMOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

Bisa dibilang gim ini laris baik di kalangan pengguna Android maupun pengguna iPhone.

Dikembangkan dan diterbitkan Perusahaan bernama Moonton, yang kini merupakan anak perusahaan dari ByteDance, Mobile Legends: Bang Bang menempati posisi top grossing kedua di Google Playstore dan top grossing pertama di Apple Apps Store.

Tentunya, gim yang mengandalkan ketangkasan taktik dan juga kerja sama tim itu juga masuk dalam permainan yang dimainkan pada perhelatan PON XX Papua oleh para atlet esports.

Garena Free Fire

Garena Free Fire juga menjadi favorit masyarakat di Indonesia untuk dimainkan di ponsel selama 2021.

Di Indonesia saja, Garena Free Fire menempati urutan pertama dalam kategori top grossing di Google Playstore.

Meski hanya menempati posisi pertama di Android, gim ini masuk dalam kategori favorit karena jumlah pengguna Android lebih mendominasi daripada iPhone di Indonesia.

Tidak salah juga jika Free Fire masuk kategori favorit karena kini sudah mencapai 1 miliar unduhan.

Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global Free Fire masuk dalam kategori gim favorit di 2021.

Garena Free Fire masuk dalam kategori permainan battle royale.

Bagi Anda yang mencari gim untuk bertahan hidup, gim ini bisa masuk bucket list Anda untuk dimainkan menjelang perayaan Tahun Baru.

Genshin Impact

Genshin Impact juga masuk dalam kategori gim terfavorit di Indonesia.

Gim yang masuk kategori role-playing (RPG) itu dikembangkan dan dirilis oleh pengembang bernama miHoYo.

Dirilis pada 2020, kini, di Indonesia, Genshin Impact menempati top grossing kedelapan di Google Playstore dan top grossing kesembilan di Apps Store.

Genshin Impact pun meninggalkan kesan yang begitu kuat sehingga menyabet predikat The Best Mobile Gaming 2021 dalam ajang The Game Award 2021 yang dihelat secara global.

Clash of Clans

Gim besutan Supercell itu kini menempati posisi lima di Apps Store dan posisi tujuh di Google Playstore.

Gim yang telah berusia 10 tahun itu ternyata masih digemari para pengguna ponsel di Indonesia untuk tetap dimainkan menyusun strategi.

Permainan yang bisa dimainkan secara gratis itu memiliki fokus permainan mobile strategy video game.

Meski sudah melewati masa keemasannya di medio 2013 hingga 2014, Clash of Clans masih masuk kategori favorit di 2021.

eFootball PES 2021

Gim simulasi sepak bola dalam bentuk gim video ini ternyata laris manis di pasar Indonesia.

Tercatat di Apps Store PES 2021 menempati posisi kedua untuk kategori top grossing games, sementara di Google Playstore menempati posisi kelima.

Gim yang dikenal dari permainan PlayStation itu merupakan gim besutan Konami dan di edisi 2021 terdapat berbagai macam pembaruan tim serta pemain yang tentunya menyenangkan untuk dimainkan.

Anda bisa berpura- pura menjadi pemain bola favorit Anda dan berlaga di ajang UEFA EURO.

Roblox

Permain anak ini rupanya mengambil porsi pemain cukup besar di Indonesia.

Permainan yang dikembangkan Roblox Corporations ini umumnya dimainkan anak- anak dan memungkinkan penggunanya menciptakan program permainan sendiri.

Tidak hanya pengguna yang bisa bermain dalam permainan ciptaannya, ia bisa mengajak pemain lainnya untuk bergabung dan memainkan gim kreasinya.

Dengan avatar yang mirip karakter lego, tidak heran Roblox begitu diminati oleh penggemarnya.

Baik di Apps Store maupun Google Playstore untuk Indonesia tercatat gim ini menempati posisi keenam untuk kategori top grossing games.

PUBG

PUBG ternyata masih mengisi hati para gamers di Indonesia dengan mengisi posisi unduhan terbanyak kesembilan di Apps Store dan ke -11 di Google Playstore.

Gim yang diterbitkan oleh Tencent Games untuk versi mobile-nya banyak melakukan kolaborasi- kolaborasi yang mengangkat kearifan lokal.

PUBG pun diklaim sebagai gim battle royale multiplayer terbaik di dunia sehingga tidak heran gim ini ikut diboyong dan dimainkan dalam ajang PON XX Papua pada Oktober 2021 lalu.

Rise of Kingdoms

Rise of Kingdoms rupanya juga masuk dalam kategori gim favorit di 2021.

Mirip seperti Clash of Clans, anda harus memasang strategi untuk gim mobile strategy video game itu.

Anda bisa memilih beragam macam gaya kepemimpinan untuk membuat negarayang Anda pimpin berhasil.

Dalam kategori top grossing gim ini menempati posisi ketiga di Apps Store dan posisi 10 di Google Playstore.

Ragnarok X: Next Generation

Gim yang baru dirilis pada Juni 2021 di di Asia Tenggara itu memiliki basis penggemar yang cukup besar.

Sehingga tidak heran gim ini pun masuk jajaran gim favorit di Tanah Air.

Gim itu menduduki posisi top grossing games kedelapan di Apps Store dan posisi ke-14 di Google Playstore.

Tentunya kehadiran versi mobile dari Ragnarok bisa mengobati para penggemar Ragnarok yang dulu sering sekali memainkan gim ini di Warnet (Warung Internet).

State of Survival:The Joker

Rupanya gim bertahan hidup menjadi salah satu kategori yang tengah tren ya di Indonesia.

Buktinya, State of Survival:The Joker masuk dalam daftar gim terfavorit di 2021.

Gim besutan Kings Group International itu berhasil menempati posisi empat untuk top grossing games di Apps Store dan posisi ke-12 di Google Playstore.

State of Survival mengajak pemainnya untuk bertahan hidup menyusun strategi menghindari infeksi zombie dan membuat kembali peradaban manusia. (Ant/OL-1)