Tech Siap Menjadi Perusahaan Big Data Enabler di Indonesia

BERINOVASI bersama perubahan seharusnya menjadi visi utama dari suatu perusahaan teknologi informasi. Perusahan ICT perlu membuat dinamika perubahan nyaman bagi semua pihak dengan kemudahan inovasi aplikasi teknologinya.

PT Indosterling Technomedia, Tbk (Stock Code: TECH IJ) yang merupakan perusahaan teknologi informasi di bawah bendera IndoSterling Group, pun demikian. Pada Tech 2021 Public Expose yang dilakukan Jumat (17/12), perusahaan memaparkan hasil dan proses transformasi digital yang dilakukan dari penyedia solusi teknologi B2B kini menjadi perusahaan big data solution terkemuka di Indonesia melalui dengan basis layanan berbagai komunitas bisnis dan kawasan.

"Berbekal beragam B2B product suites yang kami miliki dan dukungan data yang kami olah saat ini, kami berhasil bertransisi dari penyedia jasa B2B platform menjadi perusahaan big data enabler. Kami akan terus melakukan gagasan inovatif agar dapat tetap menjadi one of the leading technology companies di Indonesia," ujar Direktur Utama PT IndoSterling Technomedia, Billy Andrian, dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Dalam Tech, bernaung enam perusahaan dengan basis bisnis yang saling melengkapi dan terpadu ke arah bisnis big data enabler. Ada enam basis layanan yaitu sistem manajemen pembelajaran, sistem property technology, solusi digital publishing, sistem terpadu untuk sektor konsumen di industri F&B dan beragam industri lain, solusi serta platform industri keuangan dan pasar modal juga platform hiperlokal untuk promosi UMKM.

Edufecta, yang menjadi andalan di komunitas pendidikan, merupakan platform edutech terbesar di Indonesia untuk segmen pendidikan formal. Platform ini sudah digunakan di lebih dari 50 perguruan tinggi dan penggunaannya sudah lebih dari 200 ribu. Edufecta berhasil membuat jalur baru penilaian akreditasi perguruan tinggi agar dilakukan lebih cepat dan efektif dengan mengembangkan fitur integrasi data dengan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang menyimpan beragam matrik data. Ke depan, otomatisasi data Dikti tersebut akan mengeliminasi kesalahan input dan membuat proses akreditasi yang efisien, efektif, dan transparan.

Renofax merupakan produk andalan di segmen property technology merupakan aplikasi terpadu untuk optimalisasi kegiatan pengelolaan rutin gedung secara efisien. Bukan hanya menyasar gedung perkantoran, pusat perbelanjaan seperti mal dan rumah sakit, tetapi juga dapat digunakan untuk seluruh bisnis yang memiliki cabang atau outlet dengan pengembangan yang dinamis untuk setiap kebutuhan klien secara spesifik.

Pingpoint menjadi produk andalan untuk media online bersifat hiperlokal, berbasis kawasan menjadi penyedia berita bisnis, serta peluang usaha paling update dan dekat di sekitar masyarakat. Telah hadir di lebih dari 250 kecamatan. Ke depan, PingPoint akan terus merambah ke berbagai daerah cakupan dengan mengutamakan kenyamanan baca baik dari sisi content, ui/ux, dan teknologi maupun ketersediaan berita terkini dengan akurat.

Kawn merupakan produk point of sales (POS) yang ditujukan untuk bisnis F&B. Dengan Kawn, bisnis dapat dikendalikan dengan efisien. Selain fitur dasar untuk pembukuan dan pelaporan, Kawn memiliki fitur mutakhir seperti inventori yang dengan batching untuk pengaturan barang dengan tanggal kedaluwarsa dan proses produksi dengan bill of material. Ke depan, Kawn berintegrasi dengan platform ERP dan accounting serta mematangkan sistem loyalty dan gamifications maupun kolaborasi bersama beragam sistem pendukung seperti logistics, HR, cloud kitchen, dan payment system.

Program terbaru Tech, hastech, berbentuk program dukungan kepada generasi muda di tengah era pandemi covid-19. Misi hastech yakni terciptanya kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program inkubasi dalam mendukung the next generation of entrepreneurs di Tanah Air. Beragam program seperti internship, career pipeline, hastech lab, dan beragam program lain.

Billy juga memaparkan bahwa dalam program inkubasi entrepreneur hastech, pihaknya memberikan kesempatan interaksi dan praktik langsung dalam memformulasikan business model dari business idea menjadi product roadmap dengan business projection yang realistis dan high visible. Dengan demikian tercipta minimum viable product (MVP) sampai kepada eksekusi dari go to market strategy dengan sales & marketing strategy yang mumpuni.

Terakhir, Billy memaparkan visi ke depan Tech mendukung sepenuhnya sustainable environmental measure yang bukan hanya peduli terhadap profit tetapi juga planet dan lingkungan. Di tahun ini, perseroan memiliki tekad agar menjadi salah satu pionir dalam memulai gerakan sustainability measure dalam mencapai net zero carbon emission. "Kami telah melakukan tracking pengukuran internal emisi karbon Tech, berdasarkan data per November 2021, sejumlah 64 metrik ton. Secara eksternal, seluruh business model Tech akan diarahkan memfasilitasi korporasi di Indonesia dengan solusi digital yang mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh klien kami," tandasnya. (OL-14)