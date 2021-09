Efootbal 2022 akan Manjakan Pecinta Konsol Gim Sepak Bola

PECINTA konsol gim khususnya olahraga sepak bola akan semakin

dihibur dengan hadirnya permainan terbaru dari Konami Digital

Entertainment Limited. eFootball 2022 akan diluncurkan di seluruh dunia

untuk PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows® 10 dan PC Steam® pada 30 September mendatang.

eFootball 2022 akan rilis pertama kali pada 30 September untuk

memberikan gambaran kepada pengguna tentang permainan simulasi sepak

bola gratis dan terbaru ini. Gambaran tersebut dihadirkan sebelum

pembaruan besar pertama tanpa biaya ditayangkan pada musim gugur ini.

Pembaruan yang sama juga akan menjadi tanda peluncuran eFootball 2022

untuk perangkat iOS dan Android.

Seitaro Kimura, Produser seri eFootball di Konami Digital Entertainment mengutarakan, eFootball menjadi nama platform keseluruhan dan nama resmi untuk konten musim

pertama.

Pembaruan platform yang menghadirkan fungsionalitas baru, seperti

pertandingan lintas platform dan dukungan pengontrol, akan sering

terjadi selama beberapa bulan mendatang dan tidak ada biaya yang

ditagihkan untuk hal tersebut.

Menurut dia, pembaruan konten dan mode permainan di masa mendatang akan ditawarkan kepada pemain sebagai opsi gratis atau premium.

"Kami berharap untuk mendapatkan pemain di lapangan dan menerima umpan

balik mereka," katanya, Jumat (3/9).

Menurut Seitaro, inti dari eFootball adalah pemain dapat menikmati pertandingan dengan tim sesungguhnya tanpa biaya, dan tanpa transaksi mikro pada tahap ini.

Konten tersebut meliputi pertandingan offline dan online. "Bermain

melawan AI atau teman offline dengan sembilan klub yang sepenuhnya

otentik untuk dipilih: FC Barcelona, FC Bayern Munchen, Juventus,

Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA

River Plate, Sao Paulo FC.

Ada enam stadion yakni Camp Nou, Old Trafford, Stadion Allianz, Stadion Emirates, Allianz Arena, Stadion eFootball.

Selain itu, pemain bisa merasakan pertandingan lintas perangkat

(PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) dengan acara online mingguan menggunakan tim yang telah ditentukan sebelumnya dan memberikan hadiah seperti GP. Beberapa fitur inti akan ditambahkan ke eFootball World, termasuk Creative Teams, sebagai pembaruan gratis.

Pembaruan ini juga akan memperkenalkan model monetisasi platform yang

baru, diseimbangkan kembali untuk memastikan bahwa semua pemain dapat

mencapai potensi yang sama, terlepas dari bagaimana mereka memperoleh

item dalam gim.

"Daftar pemain dan pelatih yang cocok dengan formasi dan taktik favorit Anda, lalu latih dan perkuat mereka untuk bermain melawan pemain dari seluruh dunia. Di eFootball 2022, pemain akan dapat

menargetkan karakter yang paling mereka dambakan, pembangunan tim lebih

mudah diakses," ujarnya.

Lebih lanjut Seitaro menyatakan platform eFootball yang didisain ulang oleh Unreal Engine memungkinkan permainan ini menyatukan pengalaman di

seluruh konsol, PC, dan ponsel, memberikan gameplay tingkat konsol yang

sebenarnya di perangkat iOS dan Android. Untuk pengguna eFootball PES

2021 di ponsel saat ini, eFootball 2022 akan menyediakan pembaruan

untuk aplikasi yang sudah ada.

Namun, pembaruan tersebut sepenuhnya merombak pengaturan yang sebelumnya dengan mesin dan fitur baru. Bahkan dengan perubahan yang signifikan, tim pengembangan telah membuatnya sehingga pengguna ponsel saat ini dapat membawa banyak item dalam game setelah eFootball 2022 ditayangkan pada musim gugur ini.

Rincian lengkap tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dibawa

sekarang tersedia di situs resmi https://www.konami.com/wepes/mobile/c/information/efootball2022/en/.

