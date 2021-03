Cicitan Pertama di Dunia Terjual Seharga Rp41,7 Miliar

CICITAN pertama yang tampil di Twitter terjual seharga US$2,9 juta (sekitar Rp41,7 miliar) Senin (22/3), ketika pengirimnya, Jack Dorsey menerima tawaran untuk menjadikan cicitan itu sebagai non fungible token atau NFT.

"Jack menerima tawaran dari sinaEstavi seharga US$2.915.835,47," cicit lembaga lelang Valuables by Cent. "Cicitan itu kini diabadikan di blockchain.

Profil di akun itu telah mengindikasikan bahwa cicitan itu ini menjadi milik Sina Estavi, Eksekutif Kepala perusahaan startup blockchain Bridge Oracle.

Pada 15 tahun lalu, Dorsey mencicit, "just setting up my twttr". Cicitan itu merupakan yang pertama di dunia sebelum Twitter kini menjadi kekuatan besar di masyarakat sipil.

Cicitan pendek itu dikirim pada 21 Maret 2006 oleh Dorsey, yang merupakan salah satu pendiri Twitter.

Dorsey mengatakan uang penjualan cicitan itu akan disumbangkan ke lembaga amal.

"Saya rasa, di tahun-tahun mendatang, orang akan menyadari pentingnya cicitan ini, sama seperti lukisan Monalisa," cicit Estavi.

Dorsey, Senin (22/3), mengucapkan terima kasih kepada @sinaEstavi sembari mengungkapkan bahwa uang hasil penjualan itu telah dikirimkan kepada lembaga nirlaba Give Direcly yang membangu warga miskin di Afrika Timur.

"Hey @jak, terima kasih telah menerima tawaran saya. Saya senang uang itu disumbangkan untuk amal," balas Estavi lewat akun Twitter @sinaEstavi. (AFP/OL-1)