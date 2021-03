Dukung Terus Berkarya, Smartfren Rilis Paket EXtra Unlimited Malam

PROVIDER kartu ponsel, Smartfren meluncurkan paket data terbaru awal tahun ini lewat Unlimited Relaunch. Paket itu memberikan benefit Extra Unlimited Malam full-speed pada pukul 01.00-04.59 WIB

Benefit tambahan ini diberikan sebagai respon terhadap pengguna Unlimited dan Kuota Nonstop yang biasa menggunakan internet pada malam hari. Untuk penggunaan traffic data harian, pengguna Unlimited dan Kuota Nonstop menggunakan traffic data sebesar 18% pada pukul 01.00-04.59 WIB.

CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim mengatakan, tambahan benefit itu tidak mengurangi benefit yang saat ini diperoleh pelanggan masing-masing paket tersebut. Paket Smartfren Unlimited tetap bisa digunakan 24 jam di semua aplikasi, dan diberikan Extra Unlimited Malam full-speed di jam yang telah ditentukan. Khusus untuk pelanggan Kuota Nonstop, Extra Unlimited Malam full-speed diperoleh selama masih memiliki kuota utama.

"Smartfren di tahun yang baru ini berkomitmen memberikan paket Unlimited yang makin Unlimited dan Kuota Nonstop yang makin top. Kini semua pelanggan kedua paket tersebut mendapatkan Extra Unlimited Malam full speed tanpa mengurangi benefit yang sudah ada. Semoga benefit baru ini membantu mereka yang sedang berjuang membuka peluang, hingga malam-malam berkarya, bekerja, belajar dan melakukan berbagai kegiatan digital yang bermanfaat," kata Djoko dalam keterangan tertulis.

Djoko menegaskan, Extra Unlimited Malam full-speed ini bisa diperoleh dengan mudah. Pelanggan yang mengaktifkan paket Unlimited atau Kuota Nonstop paling murah pun bisa mendapatkannya. Begitu pula untuk mereka yang menggunakan eSIM di iPhone dan Android, juga memperoleh benefit tersebut.

Benefit tambahan ini akan otomatis aktif ketika memasuki pukul 01.00 WIB dan akan berhenti pada pukul 04.59 WIB. Selanjutnya, setelah waktu tersebut, pelanggan akan memakai batas pemakaian wajar (FUP) dari paket Unlimited yang sedang aktif. FUP akan di-reset begitu memasuki pukul 00.00, dan kembali memasuki Unlimited Full Speed Malam pada jam 01.00-04.59 WIB.

Saat Mediaindonesia.com mencoba menggunakan paket Extra Unlimited Malam, akses internet yang ditawarkan Smartfren berguna untuk menunjang pekerjaan, khususnya mengakses berbagai situs dan melakukan aktivitas virtual di media soaial.

Djoko menambahkan, pelanggan juga bisa mendapatkan Kartu Perdana internet Smartfren Unlimited baru seharga Rp22.500 untuk masa aktif 7 hari dengan batas pemakaian wajar 1 GB per hari. Selain itu ada juga varian Smartfren Unlimited Lite Rp55.000 dengan masa aktif 28 hari dan batas pemakaian wajar 0,5 GB per hari; dan Rp80.000 dengan masa aktif 28 hari dan batas pemakaian wajar 1 GB per hari.

Khusus untuk pelanggan yang membutuhkan batas pemakaian wajar tambahan, masih bisa menikmati fitur Booster Unlimited harian. Ada 3 pilihan masa berlaku dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp2.000 berlaku 1 hari, Rp5.000 berlaku 3 hari, dan Rp10.000 berlaku 7 hari.

"Pemakaian Booster Unlimited ini akan ditambahkan pada total batas pemakaian wajar harian paket internet Unlimited yang aktif," ujar Djoko.

Pelanggan yang membutuhkan kuota besar dengan Extra Unlimited Malam full-speed juga dapat menggunakan Smartfren Kuota Nonstop. Paketnya terdiri dari 4 pilihan, yakni Kuota Nonstop 6 GB seharga Rp30.000 dan masa aktif 28 hari, Kuota Nonstop 10 GB seharga Rp 45.000 dengan masa aktif 28 hari, Kuota Nonstop 18 GB seharga Rp 65.000 dengan masa aktif 28 hari, dan Kuota Nonstop 30 GB harga Rp 100.000 dengan masa aktif 28 hari. (RO/OL-7)