Jose Mourinho Raup Hampir Rp2 Triliun dari Pemecatan sepanjang Karier

Mantan pelatih Fenerbache, Jose Mourinho.(Dok. Instagram Jose Mourinho.)

JOSE Mourinho kembali menambah pundi-pundi kekayaannya setelah dipecat Fenerbahce. Pemecatan itu membuat total kompensasi yang diterima pelatih asal Portugal itu dari berbagai klub sepanjang kariernya mendekati 100 juta pound sterling atau sekitar Rp2 triliun.

Pelatih berusia 62 tahun itu tiba di Istanbul pada 2024, enam bulan setelah meninggalkan kursi manajer Roma. Meski gagal meraih gelar bersama Fenerbahce, klub kedua setelah Tottenham yang ditanganinya tanpa trofi, Mourinho tetap berhak menerima paket pesangon yang besar.

Menurut media Turki, Fanatik, Mourinho diperkirakan menerima pesangon sebesar 13 juta pound sterling atau sekitar Rp290 miliar. Dengan tambahan itu, total kompensasi yang dikumpulkannya sepanjang karier mencapai sekitar 93 juta pound sterling atau setara Rp2 triliun.

Dalam perjalanan kariernya, Mourinho tercatat menerima pesangon fantastis dari sejumlah klub besar. Dari Chelsea, ia mengantongi 26,3 juta pound sterling atau sekitar Rp585 miliar dari dua kali pemecatan. Paket terbesar diterimanya saat dipecat Manchester United pada musim ketiga, senilai 19,6 juta pound sterling atau sekitar Rp436 miliar.

Saat menukangi Real Madrid, Mourinho menerima kompensasi 17 juta pound sterling atau sekitar Rp379 miliar dan dari Tottenham 15 juta pound sterling atau sekitar Rp334 miliar. Sementara di Roma, ia mencatat pesangon terendah sepanjang karier, yakni 3 juta pound sterling atau sekitar Rp66,8 miliar.

Pemecatan terbarunya terjadi menyusul kekalahan 0-1 dari Benfica, setelah leg pertama babak kualifikasi Liga Champions berakhir imbang 0-0 di Istanbul pekan lalu.

Mourinho juga menyinggung kemungkinan kembali ke Liga Inggris. “Hal terbaik yang bisa saya lakukan setelah meninggalkan Fenerbahce adalah pergi ke klub yang tidak bermain di kompetisi UEFA. Jadi, jika ada klub di Inggris yang membutuhkan pelatih dalam dua tahun ke depan, saya siap,” ujarnya Oktober lalu, dikutip dari The Sun. (H-3)