Porto Mengenang Legenda Jorge Costa di Laga Perdana Liga Primeira

FC PORTO memulai musim baru Liga Primeira Portugal 2025/2026 dengan suasana emosional dan penuh penghormatan. Sebelum laga kontra Vitoria de Guimaraes di Estadio do Dragao, Selasa (12/8) WIB, klub menggelar penghormatan khusus untuk Jorge Costa, legenda tim yang meninggal dunia di usia 53 tahun pada pekan lalu.

Sosok yang pernah menjadi kapten dan ikon Porto itu dikenang sebagai figur yang dihormati oleh seluruh komunitas sepak bola Portugal. Momen haru tersebut kemudian diikuti performa gemilang di lapangan. Di bawah arahan pelatih baru Francesco Farioli, Porto menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-0.

Hasil itu menjadi modal berharga bagi Farioli, yang baru saja ditunjuk menggantikan Martin Anselmi, sekaligus menjadi sinyal positif di awal masa kepemimpinannya.

Pepe membuka skor di menit ke-12 melalui serangan balik cepat. Keunggulan bertambah pada menit ke-32 ketika sundulan Samu memanfaatkan umpan sepak pojok Alberto Costa menggetarkan gawang lawan.

Guimaraes sempat menekan namun pertahanan Porto tampil solid. Samu kemudian memastikan kemenangan telak lewat gol keduanya di menit ke-79 memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Stephen Eustaquio.

Upaya balasan tim tamu melalui Victor Froholdt dan Gustavo Silva tak membuahkan gol dan membuat Porto menutup pertandingan dengan kendali penuh dan tiga poin sempurna.

Dukungan publik Estadio do Dragao yang sempat meredup musim lalu diperkirakan kembali menguat seiring optimisme bahwa Porto dapat bersaing ketat dengan Sporting CP dan Benfica musim ini. (H-4)