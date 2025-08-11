Orlando City vs Inter Miami: Link Streaming dan Informasi Pertandingan

Orlando City vs Inter Miami(Instagram/@orlandocitysc)

JADWAL dan Tempat Pertandingan Orlando City vs Inter Miami

Pertandingan seru antara Orlando City vs Inter Miami akan berlangsung pada Senin, 11 Agustus 2025, pukul 07:00 WIB di Inter&Co Stadium, Orlando, Florida. Laga ini merupakan bagian dari Major League Soccer (MLS) 2025 dan menjadi salah satu derbi Florida yang selalu dinanti penggemar sepak bola. Dengan persaingan ketat di klasemen Eastern Conference, kedua tim siap memberikan performa terbaik.

Cara Menonton Orlando City vs Inter Miami Secara Langsung

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan Orlando City vs Inter Miami, laga ini tidak disiarkan di TV nasional Indonesia. Namun, Anda bisa menontonnya melalui live streaming di platform resmi. Berikut opsi untuk menonton:

Apple TV (MLS Season Pass): Pertandingan ini tersedia melalui MLS Season Pass di Apple TV. Anda bisa berlangganan dengan harga mulai dari $14.99/bulan atau $99 untuk satu musim penuh. Pelanggan Apple TV+ mendapatkan diskon khusus seharga $79 untuk musim penuh.

SPOTV 2 via Vidio.com: Anda juga bisa menonton melalui layanan streaming SPOTV 2 di Vidio.com. Pastikan Anda memiliki langganan aktif untuk mengakses siaran langsung pertandingan ini.

Untuk link streaming resmi, kunjungi situs seperti Vidio.com atau aplikasi Apple TV untuk memastikan akses tanpa gangguan.

Mengapa Pertandingan Ini Penting?

Derbi Florida antara Orlando City vs Inter Miami selalu menjadi sorotan karena rivalitas sengit kedua tim. Orlando City, yang kini berada di posisi keenam dengan 35 poin, ingin mempertahankan performa apik mereka setelah menang 5-1 atas Necaxa di Leagues Cup. Sementara itu, Inter Miami, yang duduk di posisi kelima dengan 38 poin, tampil kuat dengan 49 gol di musim ini, dipimpin oleh pemain bintang seperti Luis Suarez.

Namun, kabar buruk bagi penggemar Inter Miami: Lionel Messi dipastikan absen karena cedera otot ringan yang dideritanya saat melawan Necaxa. Pelatih Javier Mascherano memilih untuk tidak mengambil risiko dengan memainkan Messi di laga ini.

Prediksi Line-Up Pemain

Berikut adalah prediksi susunan pemain untuk kedua tim berdasarkan informasi terbaru:

Orlando City : Gallese (GK); Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Araujo, Smith; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel.

: Gallese (GK); Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Araujo, Smith; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel. Inter Miami: Rios Novo (GK); Weigandt, Lujan, Falcon, Alba; Bright, Busquets; Allende, De Paul, Segovia; Suarez.

Pemain kunci seperti Martin Ojeda (13 gol) dari Orlando City dan Luis Suarez (5 gol, 9 assist) dari Inter Miami akan menjadi penentu jalannya pertandingan.

Statistik dan Fakta Menarik

Head-to-Head : Orlando City unggul tipis dengan rekor 3-2 dari enam pertemuan terakhir melawan Inter Miami.

: Orlando City unggul tipis dengan rekor 3-2 dari enam pertemuan terakhir melawan Inter Miami. Performa Terkini : Orlando City memiliki selisih gol +13, sementara Inter Miami +16, menjadikan mereka tim dengan performa ofensif terbaik di MLS.

: Orlando City memiliki selisih gol +13, sementara Inter Miami +16, menjadikan mereka tim dengan performa ofensif terbaik di MLS. Pemain Bintang: Meski tanpa Messi, Inter Miami masih mengandalkan Luis Suarez dan Sergio Busquets, sementara Orlando City memiliki Martin Ojeda dan Marco Pasalic sebagai ancaman utama.

Cara Mengakses Link Streaming Orlando City vs Inter Miami

Untuk menonton pertandingan secara langsung, pastikan Anda memiliki akses ke platform streaming berikut:

Apple TV : Buka aplikasi Apple TV atau kunjungi situs web resmi, lalu pilih MLS Season Pass. Login atau daftar untuk mengakses link streaming Orlando City vs Inter Miami.

: Buka aplikasi Apple TV atau kunjungi situs web resmi, lalu pilih MLS Season Pass. Login atau daftar untuk mengakses link streaming Orlando City vs Inter Miami. Vidio.com : Kunjungi Vidio.com untuk streaming melalui SPOTV 2. Pastikan Anda memiliki paket langganan aktif.

: Kunjungi Vidio.com untuk streaming melalui SPOTV 2. Pastikan Anda memiliki paket langganan aktif. VPN untuk Penonton di Luar Negeri: Jika Anda berada di luar wilayah yang mendukung streaming, gunakan VPN seperti NordVPN untuk mengakses Apple TV atau Vidio.com.

Tips Menikmati Streaming Tanpa Gangguan

Pastikan koneksi internet Anda stabil (minimal 5 Mbps untuk streaming HD).

(minimal 5 Mbps untuk streaming HD). Gunakan perangkat yang kompatibel seperti smartphone, tablet, atau smart TV.

Periksa jadwal kick-off (07:00 WIB) agar tidak ketinggalan pertandingan.

