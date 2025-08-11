Orlando City vs Inter Miami: Link Streaming dan Informasi Pertandingan

Headline
Pertandingan seru antara Orlando City vs Inter Miami akan berlangsung pada Senin, 11 Agustus 2025, pukul 07:00 WIB di Inter&Co Stadium, Orlando, Florida. Laga ini merupakan bagian dari Major League Soccer (MLS) 2025 dan menjadi salah satu derbi Florida yang selalu dinanti penggemar sepak bola. Dengan persaingan ketat di klasemen Eastern Conference, kedua tim siap memberikan performa terbaik.
Bagi penggemar yang ingin menyaksikan Orlando City vs Inter Miami, laga ini tidak disiarkan di TV nasional Indonesia. Namun, Anda bisa menontonnya melalui live streaming di platform resmi. Berikut opsi untuk menonton:
Apple TV (MLS Season Pass): Pertandingan ini tersedia melalui MLS Season Pass di Apple TV. Anda bisa berlangganan dengan harga mulai dari $14.99/bulan atau $99 untuk satu musim penuh. Pelanggan Apple TV+ mendapatkan diskon khusus seharga $79 untuk musim penuh.
SPOTV 2 via Vidio.com: Anda juga bisa menonton melalui layanan streaming SPOTV 2 di Vidio.com. Pastikan Anda memiliki langganan aktif untuk mengakses siaran langsung pertandingan ini.
Untuk link streaming resmi, kunjungi situs seperti Vidio.com atau aplikasi Apple TV untuk memastikan akses tanpa gangguan.
Derbi Florida antara Orlando City vs Inter Miami selalu menjadi sorotan karena rivalitas sengit kedua tim. Orlando City, yang kini berada di posisi keenam dengan 35 poin, ingin mempertahankan performa apik mereka setelah menang 5-1 atas Necaxa di Leagues Cup. Sementara itu, Inter Miami, yang duduk di posisi kelima dengan 38 poin, tampil kuat dengan 49 gol di musim ini, dipimpin oleh pemain bintang seperti Luis Suarez.
Namun, kabar buruk bagi penggemar Inter Miami: Lionel Messi dipastikan absen karena cedera otot ringan yang dideritanya saat melawan Necaxa. Pelatih Javier Mascherano memilih untuk tidak mengambil risiko dengan memainkan Messi di laga ini.
Berikut adalah prediksi susunan pemain untuk kedua tim berdasarkan informasi terbaru:
Pemain kunci seperti Martin Ojeda (13 gol) dari Orlando City dan Luis Suarez (5 gol, 9 assist) dari Inter Miami akan menjadi penentu jalannya pertandingan.
Untuk menonton pertandingan secara langsung, pastikan Anda memiliki akses ke platform streaming berikut:
