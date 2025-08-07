Trofi Ballon d'or(Instagram/@ballondorofficial)

BALLON d'Or merupakan penghargaan tahunan paling bergengsi di dunia sepak bola, diberikan oleh majalah France Football sejak 1956. Penghargaan ini mengukur performa terbaik pemain selama satu musim. Pemenang Ballon d'Or dipilih berdasarkan voting jurnalis sepak bola, pelatih, dan kapten tim nasional. Awalnya hanya untuk pemain Eropa, kini semua pemain dunia bisa masuk nominasi pemenang Ballon d'Or.

Sejarah Pemenang Ballon d'Or

Penghargaan ini dimulai oleh jurnalis France Football, Gabriel Hanot. Pemenang pertama adalah Stanley Matthews dari Blackpool pada 1956. Sejak itu, banyak legenda seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Johan Cruyff telah memenangkan trofi ini. Messi memimpin dengan 8 trofi, diikuti Ronaldo dengan 5 trofi. Pada 2024, Rodri dari Manchester City menjadi pemenang Ballon d'Or, mengalahkan Vinicius Junior dan Jude Bellingham.

Daftar Pemenang Ballon d'Or Terkemuka

Lionel Messi : 8 kali (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

: 8 kali (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) Cristiano Ronaldo : 5 kali (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

: 5 kali (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten: Masing-masing 3 kali

Nominasi Pemenang Ballon d'Or 2025

Pada 7 Agustus 2025, France Football mengumumkan 30 nomine Ballon d'Or 2025. Nama-nama seperti Ousmane Dembele dan Lamine Yamal menjadi sorotan. Duel keduanya diprediksi sengit karena performa apik di klub dan tim nasional. Nominasi diumumkan setiap 15 menit mulai pukul 17.30 WIB, dengan penganugerahan digelar pada 22 September 2025.

Kandidat Kuat Ballon d'Or 2025

Ousmane Dembele (PSG): Performa gemilang di Ligue 1 dan Euro 2025 membuatnya favorit utama.

Lamine Yamal (Barcelona): Bintang muda Spanyol yang bersinar di LaLiga dan Piala Eropa.

Raphinha, Mohamed Salah, Kylian Mbappe: Juga masuk radar berkat kontribusi besar di klub masing-masing.

Kriteria Penilaian Ballon d'Or

Pemilihan pemenang Ballon d'Or melibatkan tiga faktor utama:

Performa Individu: Gol, assist, dan konsistensi pemain selama musim. Pencapaian Tim: Trofi klub atau tim nasional turut dipertimbangkan. Sportivitas: Sikap pemain di lapangan juga dinilai.

Jurnalis dari 100 negara anggota FIFA memberikan poin (15, 12, 10, dst.) untuk 10 pemain pilihan. Pemain dengan poin terbanyak menjadi pemenang Ballon d'Or.

Nominasi Lain di Ballon d'Or 2025

Selain penghargaan utama, ada kategori lain seperti:

Kopa Trophy : Untuk pemain muda terbaik (U-21). Lamine Yamal dan Joao Neves masuk nominasi 2025.

: Untuk pemain muda terbaik (U-21). Lamine Yamal dan Joao Neves masuk nominasi 2025. Trofi Cruyff: Untuk pelatih terbaik. Kandidat termasuk pelatih Liverpool, Arne Slot, bersama empat pelatih lain.

Mengapa Ballon d'Or Penting?

Ballon d'Or bukan sekadar trofi, tapi simbol prestasi tertinggi dalam sepak bola. Pemenang Ballon d'Or dianggap sebagai pemain terbaik dunia pada musim tersebut. Meski sering didominasi penyerang, pemain seperti Rodri (gelandang) dan Lev Yashin (kiper) membuktikan bahwa semua posisi bisa bersinar.

Prediksi Pemenang Ballon d'Or 2025

Berdasarkan performa musim 2024/2025, Ousmane Dembele dan Lamine Yamal menjadi favorit. Namun, kejutan bisa terjadi, seperti saat Rodri mengalahkan Vinicius Junior pada 2024. Nama-nama seperti Mohamed Salah dan Kylian Mbappe juga tak boleh diabaikan. (H-4)