Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
BALLON d'Or merupakan penghargaan tahunan paling bergengsi di dunia sepak bola, diberikan oleh majalah France Football sejak 1956. Penghargaan ini mengukur performa terbaik pemain selama satu musim. Pemenang Ballon d'Or dipilih berdasarkan voting jurnalis sepak bola, pelatih, dan kapten tim nasional. Awalnya hanya untuk pemain Eropa, kini semua pemain dunia bisa masuk nominasi pemenang Ballon d'Or.
Penghargaan ini dimulai oleh jurnalis France Football, Gabriel Hanot. Pemenang pertama adalah Stanley Matthews dari Blackpool pada 1956. Sejak itu, banyak legenda seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Johan Cruyff telah memenangkan trofi ini. Messi memimpin dengan 8 trofi, diikuti Ronaldo dengan 5 trofi. Pada 2024, Rodri dari Manchester City menjadi pemenang Ballon d'Or, mengalahkan Vinicius Junior dan Jude Bellingham.
Daftar Pemenang Ballon d'Or Terkemuka
Pada 7 Agustus 2025, France Football mengumumkan 30 nomine Ballon d'Or 2025. Nama-nama seperti Ousmane Dembele dan Lamine Yamal menjadi sorotan. Duel keduanya diprediksi sengit karena performa apik di klub dan tim nasional. Nominasi diumumkan setiap 15 menit mulai pukul 17.30 WIB, dengan penganugerahan digelar pada 22 September 2025.
Ousmane Dembele (PSG): Performa gemilang di Ligue 1 dan Euro 2025 membuatnya favorit utama.
Lamine Yamal (Barcelona): Bintang muda Spanyol yang bersinar di LaLiga dan Piala Eropa.
Raphinha, Mohamed Salah, Kylian Mbappe: Juga masuk radar berkat kontribusi besar di klub masing-masing.
Pemilihan pemenang Ballon d'Or melibatkan tiga faktor utama:
Jurnalis dari 100 negara anggota FIFA memberikan poin (15, 12, 10, dst.) untuk 10 pemain pilihan. Pemain dengan poin terbanyak menjadi pemenang Ballon d'Or.
Selain penghargaan utama, ada kategori lain seperti:
Ballon d'Or bukan sekadar trofi, tapi simbol prestasi tertinggi dalam sepak bola. Pemenang Ballon d'Or dianggap sebagai pemain terbaik dunia pada musim tersebut. Meski sering didominasi penyerang, pemain seperti Rodri (gelandang) dan Lev Yashin (kiper) membuktikan bahwa semua posisi bisa bersinar.
Berdasarkan performa musim 2024/2025, Ousmane Dembele dan Lamine Yamal menjadi favorit. Namun, kejutan bisa terjadi, seperti saat Rodri mengalahkan Vinicius Junior pada 2024. Nama-nama seperti Mohamed Salah dan Kylian Mbappe juga tak boleh diabaikan. (H-4)
Penyerang Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele, mempersembahkan gol penutup kemenangan timnya atas Bayern Munich di perempat final Piala Dunia Antarklub kepada mendiang Diogo Jota.
BERMAIN dengan 9 orang tidak menghentikan laju Paris Saint-Germain (PSG) ke semifinal Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
Ousmane Dembele tampil luar biasa sepanjang musim ini dan mencetak delapan gol, terbanyak untuk PSG di Liga Champions musim 2024/25.
Luis Enrique, dengan tegas menyebut Dembele sebagai kandidat paling layak untuk meraih Ballon d'Or.
Ousmane Dembele merupakan pencetak gol terbanyak Ligue 1 musim ini dengan 21 gol, serta mengoleksi total 33 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, termasuk delapan gol di Liga Champions.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved