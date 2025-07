Jadwal Drawing Ronde ke-4 Kualifikasi Piala Dunia, Siapa Lawan Timnas Indonesia?

Timnas Indonesia(instagram/@timnasindonesia)

FEDERASI sepak bola Asia (AFC) akan menggelar pengundian (drawing) ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil undian akan menentukan lawan timnas Indonesia yang harus dihadapi demi menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026.

Undian digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (17/7) mulai pukul 14.00 WIB. Ini akan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia pada fase krusial ini.

Indonesia memastikan satu tempat di putaran keempat usai finis di posisi ketiga Grup C pada putaran ketiga. Dalam grup tersebut, Jepang dan Australia meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara dan runner up. Arab Saudi, yang juga menempati Grup C, turut melaju ke babak keempat bersama tim Garuda.

Selain Indonesia dan Arab Saudi dari Grup C, ada empat tim lain yang melengkapi daftar peserta ronde keempat yaitu Uni Emirat Arab dan Qatar sebagai peringkat ketiga dan keempat dari Grup A, serta Irak dan Oman dari posisi serupa di Grup B.

Total enam tim tersebut akan dibagi ke dalam dua grup melalui undian. Format pertandingan menggunakan sistem round robin satu pertemuan. Setiap tim hanya akan bertanding satu kali melawan tim lain di grupnya.

Putaran keempat dijadwalkan berlangsung pada 8–14 Oktober 2025. Qatar dan Arab Saudi telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk ronde keempat ini.

Dalam pengundian nanti, keenam tim akan dibagi ke dalam tiga pot berdasarkan peringkat FIFA serta status tuan rumah. pot 1 diisi Qatar dan Arab Saudi kemudian pot 2 dihuni oleh Irak dan Uni Emirat Arab. sedangkan Indonesia berada di pot 3 bersama Oman.

Ronde keempat akan memperebutkan dua tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Juara dari masing-masing grup secara otomatis akan lolos. Sementara itu, tim peringkat kedua akan diadu lagi untuk memperebutkan satu tiket ke babak playoff antarkonfederasi sebagai wakil Asia. (H-4)