Keluarga Ronaldo Apresiasi Dukungan Moral Pendukung Liverpool

KELUARGA besar Cristiano Ronaldo berterima kasih kepada penggemar Liverpool atas dukungan mereka untuk striker Manchester United setelah kematian bayi laki-lakinya.

Ronaldo, Selasa (19/4) mengungkapkan salah satu anak kembarnya yang baru lahir yang berjenis kelamin laki-laki, meninggal dunia dan meminta agar privasinya tidak diganggu setelah tragedi itu. Akibat kejadian ini, kapten timnas Portugal tersebut melewatkan pertandingan kontra Liverpool, Rabu (20/4) dini hari WIB, saat ia dan kekasihnya, Georgina Rodriguez berduka atas wafatnya putra mereka.

Suporter The Reds pun tak sungkan untuk berbagi belasungkawa yang sama kendati berbalut rivalitas. Pada menit ketujuh pertandingan, sesuai dengan nomor punggung Ronaldo, para suporter di Anfield menyanyikan 'You'll Never Walk Alone' untuk menunjukkan dukungan mereka kepada pemain berusia 37 tahun itu.

Melalui unggahan di Instagram, saudara perempuan Ronaldo, Elma, menulis: "Terima kasih untuk Liverpool ini. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan hari ini."

Kakaknya, Katia menambahkan bahwa aksi tersebut sangat diapresiasinya karena melampaui batasan sepakbola, sementara ibu Ronaldo, Dolores Aveiro, memposting kutipan dari Alkitab.

Ia menulis: "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dengan segala caramu, akui Dia dan Dia akan mengarahkan jalanmu.”

Manchester United mengatakan jelang pertandingan bahwa gagasan untuk memberikan dukungan kepada Ronaldo itu awalnya disarankan oleh suporter Liverpool, meski kedua klub sebenarnya terlibat dalam rivalitas.

"Tepuk tangan yang dipimpin oleh penggemar akan diadakan di menit ketujuh pertandingan sebagai penghormatan kepada striker Portugal dan kekasihnya, Georgina, setelah mereka mengumumkan kehilangan bayi mereka yang baru lahir, anak laki-laki pada hari Senin. "Pesan dukungan dari seluruh dunia sepakbola terus membanjiri media sosial dan pikiran semua orang tertuju pada keluarga Ronaldo saat ini," jelas pernyataan di situs web Setan Merah.

"Sementara United dan Liverpool berbagi persaingan terbesar sepak bola Inggris, ada rasa hormat yang mengakar di antara kedua klub dan itu akan disorot oleh momen aplaus, yang awalnya digagas oleh penggemar tim Merseyside (Liverpool)," tambah pernyataan tersebut. (Goal/Ol-15)