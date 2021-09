Lagunya Digunakan Secara tidak Tepat oleh PSG, DJ Snake Kecewa

PARIS Saint-Germain menggantikan lagu milik Phil Collins sebagai lagu yang mengantarkan para pemain mereka masuk ke stadion dengan lagu milik DJ Snake. Hal itu ternyata membuat sang DJ tidak senang.

"Saya memberikan musik saya kepada PSG untuk acara perkenalan Lionel Messi,"kata produser musik yang pernah dinominasikan untuk penghargaan grammy itu.

"Kini, saya melihat musik itu digunakan untuk pengiring pemain masuk ke lapangan dan itu tidak cocok," lanjutnya.

Menjelang laga melawan Clermont, Minggu (12/9) dini hari WIB, lagu Who Said I Would milik Phil Collins, yang telah diputar untuk mengantarkan para pemain PSG masuk ke stadion sejak awal 1990-an, digantikan oleh lagu milik DJ Snake.

Perubahan itu membuat sejumlah pendukung PSG tidak suka. Mereka pun memberikan tanggapan mereka di media sosial. Salah satunya adalah DJ Snake.

"Saya sebenarnya tidak mau berkomentar karena mencintai PSG namun situasi ini tidak bisa diterima," tegasnya. (AFP/OL-1)