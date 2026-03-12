Setor Zakat Fitrah ke Mana? Ini Lembaga Resmi dan Aturannya

Ilustrasi(Freepik.com)

Menjelang akhir Ramadan 2026, pertanyaan mengenai setor zakat fitrah ke mana menjadi hal yang paling sering dicari oleh umat Muslim. Menunaikan zakat fitrah bukan sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan sarana penyucian diri dan bentuk kepedulian sosial untuk memastikan setiap orang dapat merayakan Idul Fitri dengan layak.

Namun, di tengah banyaknya pilihan tempat penyaluran, masyarakat sering kali bingung menentukan mana yang paling tepat, aman, dan sesuai syariat. Apakah lebih baik ke masjid terdekat, atau melalui lembaga amil zakat (LAZ) resmi secara online? Artikel ini akan mengulas panduan lengkapnya.

Pilihan Tempat Menyalurkan Zakat Fitrah yang Sah

1. Penyaluran Melalui BAZNAS dan LAZ Resmi

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat yang sah. Menyalurkan zakat melalui lembaga resmi memiliki beberapa keunggulan:

Transparansi: Laporan keuangan diaudit secara berkala dan dapat diakses publik.

Laporan keuangan diaudit secara berkala dan dapat diakses publik. Tepat Sasaran: Memiliki data mustahik (penerima zakat) yang terverifikasi agar tidak terjadi penumpukan bantuan di satu titik.

Memiliki data mustahik (penerima zakat) yang terverifikasi agar tidak terjadi penumpukan bantuan di satu titik. Pemberdayaan: Zakat dikelola secara profesional untuk program jangka panjang, bukan hanya konsumsi sesaat.

2. Membayar Zakat Fitrah di Masjid (UPZ)

Masjid biasanya membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berafiliasi dengan BAZNAS setempat. Ini adalah pilihan praktis jika Anda ingin memastikan warga di lingkungan sekitar mendapatkan manfaat langsung. Pastikan panitia memiliki SK resmi sebagai amil agar status zakat Anda sah secara regulasi.

3. Penyaluran Mandiri Secara Langsung

Secara syariat, memberikan zakat fitrah langsung kepada mustahik (seperti tetangga yang fakir atau miskin) diperbolehkan sesuai QS. At-Taubah ayat 60. Namun, muzakki (pemberi zakat) harus teliti memastikan penerima benar-benar masuk dalam 8 golongan yang berhak (Asnaf).

Daftar LAZ Nasional Resmi 2026 Berikut beberapa lembaga yang telah mengantongi izin operasional resmi dari Kementerian Agama: BAZNAS RI

Dompet Dhuafa

Rumah Zakat

LAZISMU (Muhammadiyah)

LAZISNU (Nahdlatul Ulama)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Aturan Besaran Zakat Fitrah 2026

Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS No. 14 Tahun 2026, berikut adalah standar minimal zakat fitrah:

Jenis Zakat Besaran per Jiwa Beras / Makanan Pokok 2,5 kg atau 3,5 liter Uang Tunai (DKI Jakarta) Mata Uang Rupiah 50.000,-

People Also Ask (FAQ)

Kapan batas waktu terakhir setor zakat fitrah?

Zakat fitrah wajib dibayarkan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri dimulai.

Apakah sah membayar zakat fitrah secara online?

Ya, hukumnya sah. Unsur utama zakat adalah niat dan sampainya harta kepada mustahik. Media digital hanyalah sarana transaksi yang memudahkan.

Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada saudara sendiri?

Boleh, selama saudara tersebut termasuk golongan miskin dan bukan orang yang berada di bawah tanggungan nafkah Anda secara langsung (seperti anak atau istri).

Kesimpulan

Menentukan tempat setor zakat fitrah ke mana sangat bergantung pada kenyamanan dan keyakinan Anda. Jika ingin praktis dan berdampak luas, lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ adalah pilihan terbaik. Namun, jika ada tetangga terdekat yang sangat membutuhkan, penyaluran langsung juga sangat dianjurkan dalam Islam.